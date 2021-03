Chytá slabě a bere hodně peněz. Předhodí Montreal Price Krakenovi?

V NHL působí několik borců spjatých se svou organizací natolik, že si je lze těžko představit v jiném dresu. Do této skupiny šlo bez váhání zařadit i Careyho Price. Jednička Montrealu se ale dostala na rozcestí. „On to ví. On ví nejlíp, že jeho současné výkony nejsou ani zdaleka top,“ nehledal výmluvy generální manažer Marc Bergevin. Situace dospěla tak daleko, že by Canadiens mohli pustit gólmana do Seattlu. A brát to jako výhru.

Zlato z olympijských her, výhra na Světovém poháru. Sidney Crosby, Steven Stamkos a mnoho dalších superhvězd mnohokrát v rozhovorech potvrdilo, že v poslední dekádě nestřežil klec Kanady lepší brankář než Carey Price. Převzal štafetu po Martinu Brodeaurovi a stal se synonymem gólmanské špičky v zemi javorového listu.

Ve třiatřiceti letech a s posíleným Montrealem před sebou se měl teď konečně pokusit dostat až na ligový vrchol. Maximem pro něj prozatím zůstává konferenční finále. Nejlépe placený brankář ligy však herně strádá. „Mám pocit, že nad vším až moc přemýšlím. Nad vším moc dumám. Víc k tomu asi nyní nemám co dodat,“ shrnul smutně situaci na konci února. V té chvíli se v procentuální úspěšnosti brankářů, kteří v sezoně odchytali alespoň pět duelů, nacházel až v páté desítce.

A nejde jen o čísla. Míra laciných branek v klíčových momentech se oproti minulosti strmě zvedla. Zatímco ještě loni v srpnu Price prakticky sám o sobě přetlačil v předkole play off Pittsburgh, dnes se množí názory, že by nový kouč Dominique Ducharme měl daleko více pustit ze řetězu náhradního brankáře Jakea Allena. Ten totiž chytá excelentně a zkušenějšího konkurenta přerostl.

A zde přichází na řadu zásadní potíž. Priceův kontrakt. Pětka draftu z roku 2005 si ročně přijde na 10,5 milionu dolarů. Na světě není lépe placený maskovaný muž. Málokterý trenér by měl odvahu nechat tolik peněz nečinně vysedávat na lavičce. Tím spíše, když Montreal před týdnem převzal již zmíněný Ducharme, pro něhož jde o první angažmá v NHL. Pro Montreal by však aktuálně bylo výhodnější, kdyby povinnosti jedničky dostal na nějaký čas na bedra pouze Allen.

„Není tu problém v nedostatku odpovědnosti. Každý hráč a je jedno, jestli jde o Webera, Price nebo Danaulta, je maximálně zodpovědný za své výkony. Já jsem zase zodpovědný za to, abych jim co nejvíce pomohl vytvořit prostředí, kde budou moci být úspěšní. Ale na konci dne je to na hráčích, aby výsledků dosáhli,“ popsal svůj pohled na věc GM Marc Bergevin, muž, který v nadcházejících týdnech rozhodne o zásadní otázce.

V létě totiž proběhne tzv. rozšiřovací draft. Do NHL se přidá tým Seattlu, jenž si bude vybírat po jednom hráči ze všech 31 celků. Za normálních okolností se rovná sci-fi, aby kontrakt gólmana Montrealu někdo přijal za svůj. Tolik peněz najde pod platovým stropem pro třiatřicetiletého hráče málokdo. Tohle by však mohl elegantně vyřešit právě Seattle.

Podobný scénář už se odehrál. Pittsburgh si předem domluvil, že si Vegas, které tehdy do ligy přicházelo, vybere při rozšiřovacím draftu v roce 2017 Marca-André Fleuryho. I Krakeni ze Seattlu budou potřebovat ostřílenou jedničku a vzhledem k tomu, že jejich finanční zatížení se bude tvořit na zelené louce, Price by si mohli dovolit.

Jistě, takhle drsný řez je až posledním řešením, nicméně už jen fakt, že se o něm mluví, něco znamená. Price sestoupil z piedestalu nedotknutelnosti. A Bergevinovo rozhodnutí vyměnit ze dne na den trenéra brankářů jasně ukazuje, že i jemu dochází trpělivost. V průběhu své osmé sezony byl odvolán Stéphane Waite, jehož nahradil Sean Burke.

„I Tiger Woods v dobách své největší slávy měnil trenéra. Občas je prostě potřeba přidat nový pohled, což poté může udělat velký rozdíl,“ řekl Bergevin pro web Sportsnet. „V konečném důsledku ale jde o to, abychom se dostali do play off, protože jsem přesvědčený, že tenhle tým by se tam dostat měl.“

Právě případný neúspěch v ryze kanadské divizi by mohl otevřít cestu radikálním řešením. Jedním z prvních na ráně by byl muž, jehož jméno byste se dříve v podobné souvislosti ani neodvážili vyslovit. Carey Price.

Úspěšnost gólmanů 1. Marc-André Fleury (Vegas) 94,2 % 2. Andrej Vasilevskij (Tampa) 93,9 % 3. Michael Hutchinson (Toronto) 93,4 % 4. Alex Nedeljkovic (Carolina) 92,7 % 5. Semjon Varlamov (NY Islanders) 92,6 % 42. Carey Price (Montreal) 89,8 %*

Inkasované branky za zápas 1. Marc-André Fleury (Vegas) 1,60 2. Andrej Vasilevskij (Tampa) 1,73 3. Michael Hutchinson (Toronto) 2,03 4. Philipp Grubauer (Colorado) 2,06 5. Semjon Varlamov (NY Islanders) 2,10 33. Carey Price (Montreal) 2,83*

*před nočním zápasem ve Vancouveru

