TOP boháči mezi českými sportovci: jasný vítěz i vláda hokeje, ženy mimo desítku
Zatímco v minulém roce se do desítky nejlépe placených českých sportovců vměstnala Markéta Vondroušová, nyní ženské zastoupení schází. Žebříček, který tradičně sestavil magazín Forbes (Kompletní seznam TOP 25 najdete ZDE >>>), ovládli hokejisté. Výdělky sportovců jsou počítány jako hrubý příjem ze dvou zdrojů: mezd od klubu (případně prize money) a peněz od sponzorů, a to za období od července 2024 do června 2025. Vítěz nepřekvapí, ale co další pořadí?
10. Filip Chytil - 107 milionů korun
25 let / hokej / Vancouver Canucks
Výdělek krásný, přesto se nelze zbavit pocitu, zda by šikovný forvard „pár milionů“ neobětoval za pevnější zdraví. To je totiž něco, co ho trápí a omezuje v kariéře. Když je fit a ve formě, ukazuje, že hokej umí. A kdyby vydržel bez zdravotních patálií delší dobu, třeba by se taky dočkal lepší smlouvy.
9. Pavel Zacha - 110 milionů korun
28 let / hokej / Boston Bruins
Bodově si v minulé sezoně základní části NHL pohoršil o 12 bodů, navíc se s Bostonem nepodíval do play off. Takže nic moc. Navíc Bruins v následujících letech čekají spíš horší ročníky, klub se nachází v přestavbě. Proto nepřekvapí, že se spekulovalo i o Zachově trejdu. Na ten stále může ještě dojít.
8. Petr Mrázek - 112 milionů korun
33 let / hokej / Anaheim Ducks
Minulý ročník začal v Chicagu, kde odchytal 33 zápasů a patřil k tomu lepšímu, co mužstvo nabízí. Blackhawks jdou pomalými krůčky nahoru, ale ještě to chvíli zabere. Následně se Mrázek stěhoval do Detroitu, aby po sezoně zamířil do Anaheimu. Z finančního hlediska zažil nejlepší sezonu v NHL.
7. Ondřej Palát - 115 milionů korun
34 let / hokej / New Jersey Devils
Produktivita na jeho účtu se pomalu snižuje, což je logické. Palát ovšem stále patří mezi ceněné a důležité hráče New Jersey. Smlouvu má ještě na dvě sezony, to mu bude šestatřicet a je otázkou, jak to s ním bude dál. Do té doby si pořád přijde na hezké peníze. Měl by se také předvést na olympiádě.
6. Martin Nečas - 139 milionů korun
26 let / hokej / Colorado Avalanche
Stal se součástí obřího a šokujícího trejdu, kdy z Caroliny zamířil do Colorada, opačným směrem se stěhoval Mikko Rantanen. Na nové adrese hraje Nečas po boku MacKinnona a Makara - dvou nejlepších hráčů NHL. Nicméně se spekuluje o jeho další výměně, po sezoně mu navíc končí smlouva.
5. Tomáš Souček - 152 milionů korun
30 let / fotbal / West Ham United
Česká stálice v Premier League - nejlepší fotbalové lize na světě. A to už něco znamená. Ve West Hamu se vypracoval v důležitou postavu, někdy dokonce navlékne na paži kapitánskou pásku. Je poctivý, brání, útočí a dává góly. Občas to sice od fanoušků schytá, když se nedaří, ale to k tomu patří.
4. Patrik Schick - 190 milionů korun
29 let / fotbal / Bayer Leverkusen
Nastřílet 21 gólů v bundeslize? Slušné. Schick zažil produktivní ročník, ačkoli ne vždy patřil do základní sestavy, což se mu nelíbilo. Měl kvůli tomu spory s trenérem Alonsem, ten ale odešel a český forvard v Leverkusenu nakonec zůstává. Dokonce podepsal novou smlouvu, její vylepšení se promítne za rok.
3. Filip Hronek - 220 milionů korun
27 let / hokej / Vancouver Canucks
Z herního hlediska nezažil nejlepší ročník, v 61 zápasech zaznamenal 33 bodů. Trápilo ho zdraví. Jenže žádný český bek v NHL nepodepsal smlouvu s takovým výdělkem jako právě Hronek. A v minulé sezoně si z kontraktu připsal na účet nejvyšší částku, což se pochopitelně promítlo i v žebříčku.
2. Tomáš Hertl - 237 milionů korun
31 let / hokej / Vegas Golden Knights
Opustil San Jose Sharks, aby zvýšil šanci na zisk vytouženého Stanley Cupu. Vegas patří mezi užší skupinku největších favoritů, naposledy ale pouť Golden Knights skončila ve druhém kole. Hertl v základní části nasázel 32 gólů, posbíral 61 bodů v 73 zápasech, ale v play off jeho přínos uvadl.
1. David Pastrňák - 305 milionů korun
29 let / hokej / Boston Bruins
Podruhé ovládl žebříček, s jeho životním kontraktem se ani nic jiného neočekává. Peníze si vydělá, ovšem s akciemi Bostonu to na ledě nevypadá dobře. Pastrňák posbíral 106 bodů v základní části, do play off se ale nepodíval. V jednu chvíli sílily spekulace o trejdu. A možná se zase jednou objeví.