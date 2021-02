Tisící zápas tvrďáka Webera. Děkoval prázdným tribunám, pobavil Plekance

Tisíc zápasů v základní části NHL. Tuhle slušnou porci má za sebou kanadský tvrďák Shea Weber, milníku dosáhl dnes v noci v utkání proti Vancouveru. Na kostce stadionu v Montrealu běžela blahopřání, hlasatel se přidal. Chyběli jen diváci, kteří by 35letému obránci určitě aplaudovali ve stoje. Weber si akt slávy zkazit nenechal, i tak vstal a mával na všechny strany a děkoval, jako by hala byla plná. Pobavil nejen spoluhráče, fanoušky u televize, ale i bývalého cenra Canadiens Tomáše Plekance na Twitteru.

„Mnoho lidí neví, že mimo led jsi velký plyšový méďa (ang. teddy bear), přitom na ledě jsi tvrdý a drsný jako grizzly,“ hovořil o Weberově povaze a přístupu bývalý spoluhráč z Nashvillu Ryan Suter. „Gratuluju k tisícovce, zasloužil sis to. Makal jsi každý den. Hrozně rád jsem s tebou hrál, prožili jsme spolu skvělé chvíle,“ blahopřál skrze video na nhl.com v současnosti obránce Minnesoty Suter.

V krátké přestávce během zápasu gratuloval hlasatel v domácí hale Canadiens Bell Centre, na kostce zněla blahopřání současných spoluhráčů. Za klepání hokejek o střídačku tak kanadský bek vstal a děkoval nejen spoluhráčům a soupeřům z Vancouveru, ale pobavil i malým zamáváním směrem k prázdným ochozům.

Poděkováním imaginárním fanouškům, kteří kvůli koronavirovým opatřením stále nemají na zápasy přístup, pobavil i bývalého spoluhráče. Na twitterový příspěvek totiž zareagoval Tomáš Plekanec, který má v základní části NHL na kontě 1 001 utkání. Většinu z nich současný hráč prvoligového Kladna odehrál právě v Montrealu.

S gratulací a vzpomínkou na draft v roce 2003 přispěchal i generální manažer Weberova bývalého klubu. „Měli jsme velké štěstí, že jsme tě mohli draftovat jakožto nová mladá organizace. Hokej tu teprve začínal. Co jsi pro nás na ledě i mimo něj udělal, byla skvělá práce. Pomohl jsi z Nashvillu vybudovat hokejové město,“ gratuloval a chválil celkový přístup GM Predators David Poile.

Weber má za sebou skvělou kariéru v NHL i v reprezentování Kanady. V dresu národního týmu vyhrál dvě zlaté olympijské medaile, jednu z mistrovství světa, jednu ze Světového poháru v roce 2016 a jednu z MS juniorů. Získal i individuální cenu Marka Messiera za vůdcovské schopnosti, která oceňuje právě skvělý přístup na ledě i mimo něj.

Jedno ocenění mu však ve výčtu chybí, pro mnohé to největší. I on sám by možná jedno olympijské zlato vyměnil za slavný Stanley Cup. Letos už bude Weberovi 36 let, načíná druhou tisícovku zápasů v základní části. Dočká se ještě zisku nejslavnější trofeje?