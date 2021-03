Došlo to tak daleko, že se chtěla zabít! „Sebevražda se pro dětský mozek jevila být jediným východiskem. Se vší vážností. Nebylo to jednou, bylo to mnohokrát,“ přiznala někdejší obrovská tenisová naděje Daniela Bedáňová (38).

V projektu Bez frází odhalila život po boku otce Jana Bedáně (†66), který ji i trénoval. Jeho metody byly tyranské, dceru v jednom kuse mlátil. „Vždycky jsem se modlila, aby u kurtu někdo stál, alespoň to bylo mírnější. I tehdy jsem byla »kráva«. Nikdo neviděl, jak drsné to bylo, když jsme byli sami,“ vzpomínala.

Její otec přitom nebyl primitiv, coby programátorovi v OKD mu naměřili IQ 160. „On byl génius, o to to všechno bylo horší. Měl svůj životní plán a ústřední postavou jsem v něm byla já. Dája. Budoucí světová tenisová jednička.“ Dotáhla to až na 16. místo, ale nikdy ji nepochválil. Ani po úžasné výhře nad ikonou Monikou Selešovou a postupu do čtvrtfinále US Open 2001. „Pár dobrých náhod tam bylo,“ řekl mi jen.

Bojovala s bulimií, s kariérou sekla už ve 22 letech, kvůli zdravotním potížím nemůže mít děti. „Ale tátovi jsem odpustila,“ vzpomenula na otce, který v mládí pomáhal i sestrám Plíškovým. Na podzim 2017 zemřel.