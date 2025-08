Soupeři Čechů na ME přivezou hvězdy NBA. Proč nejedou Veselý, Auda nebo Karnik?

EuroBasket 2025 se blíží. Česká basketbalová reprezentace trénovala v Poděbradech a v pondělí odletěla do Španělska, kde dojde na přípravná utkání s domácím seniorským výběrem a výběrem do 23 let. V nominaci nechybí Tomáš Satoranský nebo Vít Krejčí, ale tentokrát si národní mužstvo bude muset poradit bez zkušených hráčů pod košem. „První cíl před EuroBasketem je určitá generační obměna. Chceme ale využít i zkušenosti a kvalitu starší generace, která měla takové úspěchy s českým basketbalem. Chceme být i nadále kompetitivní,“ přeje si španělský kouč české reprezentace Diego Ocampo.

Spekulovalo se o tom déle, ale až zveřejněná šestnáctihlavá nominace na začátek přípravy před ME tomu dala štempl. Na šampionátu se neobjeví Jan Veselý kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům. Už dříve se upeklo po hašteření s federací, že reprezentační kariéru ukončil Ondřej Balvín. Chybí také Patrik Auda, který se rozhodl dořešit svou honbu za japonským občanstvím. Do Rigy na ME ale nejedou ani Martin Svoboda z Písku či rodilý Kanaďan James Karnik. To všechno jsou ztráty pod košem ještě před bojem.

„Po komunikaci přímo se Svobodou i trenérem Písku Janem Čechem jsme si řekli, že pro něj bude přínosnější stěžejní role v českém týmu na Letních světových univerzitních hrách než nějaká okrajovější pozice v reprezentačním týmu,“ objasnil manažer národního mužstva Jiří Welsch.

„Karnik hraje letní ligu v Kanadě. To je věc, o které jsem s ním komunikoval už někdy v březnu. Komplikuje to zařazení do reprezentačního týmu. A pak taky hledám typy hráčů, kteří budou vhodní pro to, co chceme hrát,“ prozradil Ocampo a dodal ještě na adresu Svobody, že písecký pivot má do budoucna do reprezentace velmi blízko.

Pod košem se ale bude španělský trenér Čechů v Rize spoléhat kromě zavedených pracantů Martina Kříže a Martina Peterky na novou krev. Cenění by mohli být pro své centimetry Adam Kejval i Ondřej Husták. Na pozici pět může nastoupit i David Böhm. Ten ale společně s Františkem Rylichem v tuto chvíli zůstal v Česku. Do Málagy odcestovalo jen čtrnáct hráčů, ale Ocampo nadále v přípravě počítá s kompletní šestnáctičlennou partou.

Budou to zajímavé bitvy na ME pro české pivoty, protože ve skupině čeká naprostá špička v jejich oboru.

Srbsko potvrdilo účast možná nejlepšího hráče současnosti Nikoly Jokiče z Denveru. Turecku pomůže opora Houstonu Alperen Sengün a domácím Lotyšům zase Kristaps Porzingis. Ten před nedávném přestoupil z Bostonu do Atlanty a stal se tak klubovým spoluhráčem Krejčího. Na EuroBasketu ale změří síly jako soupeři, což z NBA dosud dobře znali.

„Věřím, že si kluci užijí příležitost hrát proti takovým hvězdám, a že se od nich něco naučí. Často mluvíme o tom, že hráči odcházejí na univerzitu do Ameriky, protože v mládí nedostanou takovou příležitost. Teď přichází a je na nich, aby ji využili. Zároveň je třeba mít reálná očekávání. Není jednoduché takové hráče bránit. Je potřeba tvrdě pracovat,“ hovořil zapáleně Ocampo a dovolil si i žertík na účet lotyšské hvězdy. „Nejjednodušší to bude s Porzingisem. Toho znám od jeho patnácti let. Pozvu ho na večeři, pobavíme se a uvidíme, co půjde. S Jokičem to bude horší,“ vtipkoval kouč, který působil jako asistent trenéra v Seville, než Porzingis prchnul dělat kariéru do NBA.

Nominace pro přípravu na EUROBASKET 2025:

Richard Bálint (křídlo, Bamberg/Něm.)

Jaromír Bohačík (křídlo, Nymburk)

David Böhm (křídlo/pivot, Slavia Praha)

Ondřej Hanzlík (rozehrávač/křídlo, Gipuzkoa/Šp.)

Vojtěch Hruban (křídlo, Nymburk)

Ondřej Husták (pivot, Manresa/Šp.)

Adam Kejval (pivot, Brno)

Vít Krejčí (rozehrávač, Atlanta Hawks/NBA)

Petr Křivánek (rozehrávač, Brno)

Martin Kříž (pivot, Nymburk)

Tomáš Kyzlink (křídlo, Jilin/Čín.)

Martin Peterka (pivot, Yalovaspor/Tur.)

František Rylich (rozehrávač/křídlo, Nymburk)

Tomáš Satoranský (rozehrávač, Barcelona/Šp.)

Ondřej Sehnal (rozehrávač, Nymburk)

Jan Zídek (křídlo/pivot, Burgos/Šp.)

Soupeři Česká na EUROBASKETU 2025: