Portály za kanálem La Manche hlásí, že Tomáš Souček (26) a jeho rodinka si hledají u Temže nové bydlení kvůli selfiechtivým fandům, kteří zevlují u jeho vilky. Nic se neděje bez příčiny ani v Londýně.

Obletování fans je daň za obří renomé, jež si česká hvězda West Hamu v Anglii devíti góly v devětatřiceti zápasech, kumštem a pílí vybudovala. A dočkala se prvního ocenění.

Respektovaný server theathletic.com udělil Součkovi cenu pro nejvíc nedoceněného hráče sezony. „Tomáš Souček děsí soupeře a dává za West Ham cenné góly. Je oblíbený u fanoušků a za posledních 16 měsíců pomohl změnit kulturu klubu. Pozvedl pracovní morálku týmu a trénuje i ve volných dnech.“ Tak zní óda na »Suka« v podání The Athletic.

Je slyšet až do kotliny pod Řípem, takže by měla probrat i šéfy klubu. Co kdyby z nedoceněného udělali doceněného třeba zvýšením gáže? Těch 6 milionů Kč měsíčně, které Tomáš bere, je totiž v kádru »Hammers« až desátá nejvyšší výplata. A konkurence z Barcelony či z Bayernu by jistě ráda přitlačila...