Podobně jako jiné profesionální sportovkyně a sportovci je i vítězka Světového poháru ve sjezdovém lyžování Petra Vlhová (25) celou sezonu na cestách. A trpí tím její vztah i kamarádství. Jak se s tím vypořádává?

„Jsem raději s ním, ale jakmile jsou závody, na svahu jsem od rána. Před zimu jsme se s Michalem viděli hodně málo,“ přiznala úspěšná lyžařka v rozhovoru pro Šport24.sk. „Fungujeme hlavně přes sociální sítě, když jsem často na druhém konci světa. Když ale máme možnost a čas, tak jsme spolu. Teď je to lepší než v sezoně. A hlavně jsem šťastná, že mám tak tolerantního a přizpůsobivého přítele,“ dodala zamilovaně Vlhová.

Jakmile jsou s Michalem vedle sebe, láska z nich čiší na každém kroku. O tom se na Instagramu můžou přesvědčit i její fandové. „Nejkrásnější Liptov s nejlepším chlapem pod sluncem,“ napsala Petra k jedné ze společných fotografií.

Zajímavé to má královna poslední sezony i s kamarádkami. „Mezi soupeřkami opravdovou kámošku nemám, protože je to individuální sport a myslím si, že v něm sice přátelství být mohou, ale ne s přímými konkurentkami.“ Slabší je to navíc i s těmi mimo lyžování. „Pravda je taková, že mám okolo sebe velmi málo lidí. Těm však věřím a nedám na ně dopustit,“ řekla upřímně.