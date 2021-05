Co by to bylo za světový šampionát bez tipovačky! Blesk vám dává šanci poměřit si síly nejen v rámci rodiny (či jiné party), ale rovnou vyzvat na souboj i hokejovou legendu Dominika Haška (56)! Ukažte, kdo je největší znalec hokeje!

Dvanáct výsledků zápasů z každé skupiny, složení čtvrtfinálových dvojic, tip na medailisty a pět bonusových otázek. Tak málo stačí před startem vyplnit, abyste na další více než dva týdny měli o zábavu postaráno. A ještě k tomu zjistili, zda jste lepší tipér než dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.



„Tipování mi celkem jde, většinou mi vychází, ale takhle brzo před turnajem je to vážně těžké. Spíš je to takové střílení od boku,“ vysvětluje Dominik, který tiket vyplnil více než dva týdny před začátkem MS. „Na zlato jsem v první chvíli váhal mezi Švédy a Kanadou, ale nakonec jsem zvolil Seveřany. Naopak oba zámořské týmy by nakonec mohly odjet z MS s prázdnou, protože letos to kvůli pandemii a všem potížím s ní spojenými budou mít složitější než evropské týmy,“ dodal.

Hašek má z MS kromě jednoho stříbra tři bronzy, a právě tenhle cenný kov si podle něj odveze český tým. „Nemyslím si, že by to mělo být jen zbožné přání, jednou už to musí vyjít. Kluci z Detroitu to zvednou, k nim Kubalík – prostě věřím, že při troše štěstí na semifinále máme a nevidím důvod, proč bychom nemohli bronzové medaile přivézt,“ vysvětlil, proč věří, že Češi prolomí medailové čekání. Vložíte do nich svou důvěru i vy?