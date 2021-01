Mám čtyři asistence, ne tři, rozesmál Coufal reportéra. Už válí i v angličtině

„Líbí se mi hrát každé tři dny. Pro každého fotbalistu je dobré, když můžeme hrát. Pro všechny je to sen být na trávnících Premier League,“ řekl osmadvacetiletý Coufal v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Jak říkal Tomáš, doma jsme byli zvyklí na spoustu bramborového salátu, řízků nebo smažených kaprů, ale tohle je mnohem lepší,“ uvedl ostravský odchovanec.

Český reprezentant se v úterním ligovém duelu proti nováčkovi z West Bromwiche podílel asistencí na výhře 2:1. „Počítám si čtyři asistence, protože si po mém centru dal Tottenham vlastní gól," rozesmál český bek sebe i klubového reportéra v obstojné angličtině.

„Oficiálně mám tři nahrávky, ale nezáleží na tom, kdo přihrává nebo dává góly. Jsme tým a nejpodstatnější jsou výhry a body,“ prohlásil Coufal.

„Kladiváři“ se třetí výhrou v Premier League po sobě posunuli v tabulce na sedmé místo. „Očekávali jsme, že úterní zápas bude těžký. Vyhráli jsme čtvrté soutěžní utkání za sebou, což je důležité pro naše sebevědomí. S West Bromem jsme nepředvedli nejlepší výkon, ale nejdůležitější jsou tři body,“ konstatoval bývalý hráč Liberce či Slavie, odkud na podzim přestoupil do londýnského celku.

Nemůže se dočkat, až bude hrát před plnými stadiony. „Moc se na to těším. Doufám, že koronavirová doba co nejdříve skončí, je to divné. Přišel jsem do Anglie a pořád nehraju před fanoušky, je to bláznivé. Jsem z toho stále trochu zklamaný. Užívám si ale každý zápas v Premier League a věřím, že pomůžu týmu. Nikdy nevíte, kdy budete hrát naposledy,“ řekl dvojnásobný ligový mistr se Slavií.