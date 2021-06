Karolína Plíšková se zastala smutné sestry: Sklapni, chytráku!

Přes dvě hodiny se potila na kurtu. V derby proti favorizované Barboře Krejčíkové (25) bojovala, co jí síly stačily, no na postup do druhého kola Roland Garros to Kristýně Plíškové (27) nestačilo. A tak se našel fanoušek, který si nezapomněl rýpnout. Dočkal se ledové sprchy…