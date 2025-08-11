Předplatné

Přes 75 tisíc diváků, nejnavštěvovanější kolo od 90. let. Padne celkový rekord ligy?

Fanoušci Sparty během úvodního duelu Chance Ligy v Jablonci
Fanoušci Sparty během úvodního duelu Chance Ligy v JablonciZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Fanoušci Bohemians během duelu prvního kola Chance Ligy proti Baníku
Choreo fanoušků Sparty při zápase s Olomoucí
I proti Jablonci panovala v Ďolíčku dobrá atmosféra
Choreo fanoušků Slavie před zápasem s Teplicemi
Pyro fanoušků Slavie před zápasem s Teplicemi
Fanoušci Slavie dorazili do Uherského Hradiště tradičně v hojném počtu
Slávističní fanoušci si na zápas na Slovácku přichystali i pyrotechniku
První fotbalová liga měla o uplynulém víkendu nejvyšší návštěvnost za téměř 30 let a pátou nejlepší v samostatné historii. Osm zápasů 4. kola navštívilo celkem 75.840 diváků, což je v průměru 9480 lidí na jedno utkání. Více fanoušků naposledy vidělo jedno kolo v sezoně 1996/97, přes devět tisíc se průměr na duel dostal poprvé v tomto tisíciletí a od srpna 1997.

K vysokému číslu pomohlo především to, že všechny čtyři největší české kluby hrály o víkendu doma. Zápas obhájce titulu Slavie s Teplicemi vidělo v Edenu 18.498 lidí, duel Sparty s Olomoucí pak na Letné 17.434 fanoušků.

Na slezské derby mezi Baníkem Ostrava a Karvinou dorazilo přes 10 tisíc příznivců. Více než devět tisíc lidí sledovalo utkání Plzeň - Slovácko a 8546 fanoušků bylo na východočeském souboji mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Celkově mělo uplynulé kolo pátou nejvyšší návštěvnost v samostatné ligové historii. Rekord je ze sezony 1996/97, během níž v 8. kole sledovalo osm zápasů 84.432 fanoušků. Průměr tak poprvé a dosud naposledy přesáhl hranici 10 tisíc lidí na utkání. Přispěla k tomu i návštěva 44.120 diváků při utkání Brna se Slavií na dnes již neexistujícím legendárním stadionu v Lužánkách. Druhé i třetí místo je rovněž ze sezony 1996/97.

„Sezonu jsme odstartovali kampaní, která odkazuje na skutečnost, že Chance liga je dlouhodobě nejnavštěvovanější a nejsledovanější ligovou soutěží v České republice napříč všemi sporty. Jsme proto velmi rádi, že úvod nového ročníku tuto pozici nejen potvrdil, ale zároveň ukazuje, že zájem fanoušků o ligový fotbal dál roste,“ uvedl v tiskové zprávě obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace Daniel Hajný. „Je to jasný signál, že se klubům i celé soutěži daří oslovovat stávající i nové příznivce - nejen hrou, ale i děním okolo: atmosférou, komunikací i aktivitami na a kolem stadionu,“ dodal.

Nová sezona zatím příliš nezaostává ani za celkovým rekordem v návštěvnosti, který drží ročník 1996/97 s průměrem 7155 diváků na utkání. Po nekompletních čtyřech kolech má nejvyšší soutěž aktuálně průměr 7020 příznivců na zápas, tedy o 135 fanoušků méně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

