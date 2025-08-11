Přes 75 tisíc diváků, nejnavštěvovanější kolo od 90. let. Padne celkový rekord ligy?
První fotbalová liga měla o uplynulém víkendu nejvyšší návštěvnost za téměř 30 let a pátou nejlepší v samostatné historii. Osm zápasů 4. kola navštívilo celkem 75.840 diváků, což je v průměru 9480 lidí na jedno utkání. Více fanoušků naposledy vidělo jedno kolo v sezoně 1996/97, přes devět tisíc se průměr na duel dostal poprvé v tomto tisíciletí a od srpna 1997.
K vysokému číslu pomohlo především to, že všechny čtyři největší české kluby hrály o víkendu doma. Zápas obhájce titulu Slavie s Teplicemi vidělo v Edenu 18.498 lidí, duel Sparty s Olomoucí pak na Letné 17.434 fanoušků.
Na slezské derby mezi Baníkem Ostrava a Karvinou dorazilo přes 10 tisíc příznivců. Více než devět tisíc lidí sledovalo utkání Plzeň - Slovácko a 8546 fanoušků bylo na východočeském souboji mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
Celkově mělo uplynulé kolo pátou nejvyšší návštěvnost v samostatné ligové historii. Rekord je ze sezony 1996/97, během níž v 8. kole sledovalo osm zápasů 84.432 fanoušků. Průměr tak poprvé a dosud naposledy přesáhl hranici 10 tisíc lidí na utkání. Přispěla k tomu i návštěva 44.120 diváků při utkání Brna se Slavií na dnes již neexistujícím legendárním stadionu v Lužánkách. Druhé i třetí místo je rovněž ze sezony 1996/97.
„Sezonu jsme odstartovali kampaní, která odkazuje na skutečnost, že Chance liga je dlouhodobě nejnavštěvovanější a nejsledovanější ligovou soutěží v České republice napříč všemi sporty. Jsme proto velmi rádi, že úvod nového ročníku tuto pozici nejen potvrdil, ale zároveň ukazuje, že zájem fanoušků o ligový fotbal dál roste,“ uvedl v tiskové zprávě obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace Daniel Hajný. „Je to jasný signál, že se klubům i celé soutěži daří oslovovat stávající i nové příznivce - nejen hrou, ale i děním okolo: atmosférou, komunikací i aktivitami na a kolem stadionu,“ dodal.
Nová sezona zatím příliš nezaostává ani za celkovým rekordem v návštěvnosti, který drží ročník 1996/97 s průměrem 7155 diváků na utkání. Po nekompletních čtyřech kolech má nejvyšší soutěž aktuálně průměr 7020 příznivců na zápas, tedy o 135 fanoušků méně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu