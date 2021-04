Plíšková zdolala mladou Američanku, v Madridu jde do 2. kola i Muchová

Šesté nasazené Plíškové nevyšel vstup do zápasu. Častěji chybovala než soupeřka, která hrála na okruhu WTA teprve čtvrtý antukový turnaj v kariéře, a nemohla se spolehnout na podání. Duel zlomila až v polovině druhé sady. V šesté hře sebrala Gauffové podání a na kurtu převzala kontrolu.

Talentované Američance naopak přestal vycházet servis, v úvodu třetího setu kupila dvojchyby, jichž celkem nasbírala dvanáct, a Plíšková brzy vedla 4:0. Gauffová pak sice ještě jednou zahrozila a snížila na 2:4, favorizovaná Češka už ale zápas nepustila. „Nezačala jsem dobře, ale postupně jsem dokázala najít svůj servis, což bylo klíčové. Doufám, že se moje hra bude dál zlepšovat,“ řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. Sama zapsala devět dvojchyb, které ale částečně vyvážila 13 esy. V druhém kole se utká s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Semifinalistka Australian Open Muchová se před týdnem vrátila do hry ve Stuttgartu po dvouměsíční léčbě břišního svalu a prohrála v 1. kole. Utkání s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou navíc dohrávala se zablokovanými zády.

Nyní se při její premiéře v Madridu v utkání s Číňankou zdálo, že hraje bez omezení. Prvnímu setu dominovala a ztratila jen jednu hru. Od pondělí čerstvá světová dvacítka Muchová, což je její kariérní maximum, vedla ve druhém setu rychle 4:0, pak sice přišla o podání, ale větší komplikace už nepřipustila a slavila postup po hodině a devíti minutách.

„Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Myslím, že začátek jsem hrála docela dobře, měla jsem to pod kontrolou, dobře servírovala. Ve druhém setu soupeřka už neměla co ztratit, začala do toho chodit a bylo to těžké ukončit. Já trochu polevila, ale jsem ráda, že jsem to pak doservírovala,“ řekla Muchová Radiožurnálu.

Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy ve druhém kole narazí na světovou dvojku Naomi Ósakaovou. S vítězkou letošního Australian Open si Muchová zahraje podruhé, loni v generálce na US Open po obratu vyhrála Japonka.

Tenisový turnaj žen v Madridu (antuka, dotace 2,549.105 milionu eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Gauffová (USA) 5:7, 6:3, 6:2,

Muchová (ČR) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 6:3,

Halepová (3-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 7:5,

Mertensová (13-Belg.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:3,

Pavljučenkovová (Rus.) - Keysová (USA) 7:5, 6:2,

Čeng Saj-saj (Čína) - Linetteová (Pol.) 6:2, 3:6, 6:1,

Ostapenková (Lot.) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:1,

Rybakinová (Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:0,

Sabalenková (5-Běl.) - Zvonarevová (Rus.) 6:1, 6:2,

Ósakaová (2-Jap.) - Doiová (Jap.) 7:5, 6:2,

Sakkariová (16-Řec.) - Anisimovová (USA) 0:6, 6:1, 6:4,

Kasatkinová (Rus.) - Beguová (Rum.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:1),

Kontaveitová (Est.) - Stojanovičová (Srb.) 7:6 (7:4), 7:5,

Pegulaová (USA) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:5), 6:3.