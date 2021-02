Kája vs. Kája, derby bez nenávisti. Kamarádky spojilo sympatické gesto

Tenis nesmíte hrát s láskou ani nenávistí, kázal během kariéry Ivan Lendl, jenž zrovna nezbožňoval rivala Johna McEnroea a s dalším, Milošem Mečířem, naopak ze srdce kamarádil. Až se do sebe ale pustí Karolíny Plíšková s Muchovou, náklonnost jedné k druhé nepůjde přehlédnout. „Na kurtu bude dobrá atmosféra. Nebude to tak, že bych soupeřku nenáviděla,“ vyhlížela české derby Plíšková.

Ke Karolíně Muchové necítila nenávist ani tehdy, když jí v roce 2019 připravila krutou porážku v zápase o čtvrtfinále Wimbledonu - 13:11 v rozhodující sadě. Ač ledová královna Plíšková zrovna nevyhrává soutěže popularity, o její nátuře leccos napovídá sympatická reakce. Zanedlouho sama vyzvala Muchovou, aby si daly společný trénink a lépe se poznaly.

„Protože nejsem člověk, který by neuměl skousnout porážku. Můžu být smutná, naštvaná, ale to s ní nemá nic společného. Nakonec zápas, to jsou jen dvě hodiny na kurtu, pak se potkáváme spoustu času mimo něj. Do toho Wimbledonu jsme se s Kájou moc nebavily, ale paradoxně po tom, co mě porazila, jsme se bavit začaly,“ líčila Plíšková.

Loni v létě při sérii exhibičních turnajů po Česku se ty dvě potkaly v jednom týmu, v uvolněné atmosféře se ještě víc poznaly. A sympatie ještě zesílily. „Padly jsme si do noty. Píšeme si, i když nejsme na turnajích,“ potvrdila Muchová. Tu dnes vede David Kotyza, bývalý kouč Plíškové. „I to je styčná plocha, díky níž k sobě máme blízko. Vycházíme spolu vážně dobře. Je mi z českých holek teď asi nejbližší. Trávím s ní docela dost času, vyrazily jsme teď i na oběd,“ říká KP, jejíž manžel Michal Hrdlička se s manažerem Muchové Tomášem Peterou podílí na některých projektech, třeba loňském turnaji WTA v Ostravě.

Vycházejí společně tak dobře, že spolu během dvoutýdenní karantény v Austrálii, kdy mohla mít každá hráčka jen jednu stálou tréninkovou parťačku, hrály denně. Na centrkurtu Roda Lavera dělaly rozpustilé fotky a chystaly se na melbournské tažení. To ještě netušily, že…

Plíšková, jež v pokročilejší fázi kariéry hodně dá na pohodu, oceňovala přirozenou ležérnost Muchové. „Ona je fakt mega v pohodě, neřeší, jestli vyhraje nebo prohraje. Některé holky, a teď nemyslím ty z Česka, létají nahoře, když vyhrají a když prohrají, mají deprese. Tohle nemám moc ráda. Kája je fakt fajn. Je ještě víc vyklidněná než já. Já se v tréninku aspoň některé věci snažím brát vážně, ale ona… Neříkám, že se nesnaží, ale je prostě víc uvolněná,“ smála se KP ve čtvrtek.

Jaká mají společná témata? Někdy trenéři, jindy něco jiného. „Prostě jako když se baví dvě holky, padne cokoliv,“ popsala Muchová, která nemá s Plíškovou jen příjemné zápasové zkušenosti. Před dvěma lety, kdy se teprve chystala na vpád do špičky, jí hvězdná krajanka právě v prvním kole Australian Open udělila tvrdou lekci – 6:3, 6:2.

„Tehdy jsem ještě musela projít kvalifikací, Kája byla hrozně těžký los. Navíc se hrálo hned na centru, na což nejsem zvyklá. Od té doby jsem se ale hodně posunula,“ věří Muchová. Ano, už není číslem 138 na žebříčku, ale 27. hráčkou planety, čtvrfinalistkou Wimbledonu, šampionkou turnaje WTA.

Pokrok ukazuje i v Melbourne. Během spolupráce s kondičním koučem Jaroslavem Blažkem maže největší slabinu – fyzičku. Na úsvitu roku 2021 vypadá vyrýsovanější. „Děkuji za kompliment, cítím se docela fit,“ usmála se dcera známého fotbalisty Josefa Muchy poté, co v silném větru zkrotila ve 2. kole Australian Open německou soupeřku Monu Barthelovou 6:4, 6:1 a co se týká ztracených setů, drží v Melbourne čistý štít.

Stejně jako Plíšková, jíž se na centrkurtu vydařila odveta za týden starou porážku proti Danielle Collinsové. Američance ji vrátila 7:5, 6:2 a posedmé za sebou prošla v Melbourne mezi 32 nejlepších žen grandslamu. Muchová se tak daleko na modravém betonu australského turnaje dostala vůbec poprvé.

Rodačka z Olomouce Muchová je přirozený pohybový talent, kterému jde každý sport, na nějž sáhne. Z pestrosti její hry občas přecházejí oči, i když ji momentálně limituje bolavý břišní sval. O čtyři roky starší Plíšková je dlouhonohá agresorka s pádným servisem a ocelovými nervy. Kontrast stylů slibuje zábavnou podívanou. „Ona je vážně nebezpečná, má jiný styl než většina holek. Fakt zrádné utkání,“ uvědomuje si kvalitu soupeřky Plíšková. Muchová jistě dostane pár tipů od kouče Davida Kotyzy, někdejšího trenéra KP. „Určitě si zavoláme a nechám si poradit,“ plánuje telefonát do Česka, kde Kotyza uvízl kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Česká show v Austrálii může být ozdobou turnaje, byť pro Plíškovou je mrzuté, že přichází již tak brzy. „Je zbytečné, že se takhle vystřílíme, ale tak to prostě někdy je.“