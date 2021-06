Metropolí Putinovy říše si razí cestu žlutý ďábel Lamborghini Huracán. Šoféruje Alex Král (23), vedle něj sedí královna jeho srdce Markéta. Ráda si vyskočí do sedla živého oře, tady jí do centra veze motor o výkonu 630 koní.

Kudrnatý sympaťák ze středu pole Spartaku Moskva je s národním áčkem na kempu v Jižním Tyrolsku. Příprava na Euro běží kalupem (Češi začínají turnaj 14. června se Skotskem), jenže nejen fotbalem jest živ mladý muž…

Alexi, jak se vám s žihadlem, jako je lamborghini, jezdí po Moskvě?

„Lépe než po Praze, lépe než v České republice.“ (rozesmátě)

Ale máte i klubového řidiče, že ano?

„Mám, od začátku působení ve Spartaku, ale teď už je to víc můj asistent. Pomáhá mi se vším.“

Ve svém lambu cestujete s partnerkou na večeři, co si dáváte dobrého?

„Máme oba rádi ryby, takže ryby. Restaurace je patnáct minut od našeho bytu. Je tam krásný výhled na město, a když tady máme na návštěvě rodiče nebo kamarády, tak je tam bereme.“

Markéta je s vámi v Rusku často?

„Je tady se mnou už pořád. Bydlíme spolu, a když cestuju do Čech, tak cestuje se mnou.“

Teď jste s českým nároďákem coby hráč Spartaku, ale hodně se mluví o vašem přestupu do Anglie, do West Hamu. Co vy na to?

„Někteří lidé se zbláznili. (s úsměvem) Jistě, chci se v kariéře posunout, ale mám ve Spartaku smlouvu ještě na tři roky, a to platí.“