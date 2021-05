Kapitán Darida povede Česko: Dočky bude chybět, je to výborný parťák

Vnímáte, že se velký turnaj blíží?

„Konečně přepínám z klubového režimu, s Hertou jsme se zachránili a nakonec všechno dopadlo dobře. Pojedu na EURO s dobrým pocitem, snad jsem připravený a v dobré formě. Moc se těším, až to vypukne.“

Zbyly vám po náročné sezoně nějaké síly?

„Měli jsme po naší karanténě v Hertě náročný program, ale trenér to docela dobře rozložil. Měli jsme dvě jedenáctky, hodně se to střídalo. To nám pomohlo, určitě mi síly zbyly. Mám ještě týden na to doma v klidu načerpat energii a potom se s týmem dobře připravit na soustředění v Itálii.“

Trenér Šilhavý vás potvrdil v roli kapitána. Co tohle pro vás znamená?

„Je to pro mě velká čest mít kapitánskou pásku a možnost vést tým na EURO. Má role se změnila. Když to vezmu zpátky, do Polska (ME 2012) jsem jel jako mladý kluk, sbíral jsem zkušenosti, koukal jsem, co se děje kolem mě. Ve Francii už to bylo něco jiného, byl jsem tam jako člen základní sestavy. Teď jedu jako nejzkušenější hráč co se týká počtu startů v reprezentaci. Má role bude úplně jiná, ale jako jsem se těšil na ty předchozí velké turnaje, těším se i teď na EURO.“

Už si v hlavě promítáte soupeře ve skupině? Čeká vás Skotsko, Chorvatsko a nakonec Anglie.

„Samozřejmě. Extrémně důležitý pro nás bude zápas proti Skotsku. Ten zápas nám hodně ukáže, jestli se prosadíme tak, abychom postoupili ze skupiny. Pokud zápas zvládneme, věřím, že postoupíme, pokud ne, bude to hodně těžké. Už první utkání bude velmi důležité, o to víc se na EURO musíme připravit a mít co nejlepší formu hned od úvodního zápasu.“

Čeká vás třetí EURO. Je současný český tým natolik silný, aby na turnaji mohl pomýšlet hodně vysoko?

„Těžko se to porovnává, každý tým byl malinko jiný. Ale teď máme opravdu silný tým, předvedli jsme to v kvalifikaci i v Lize národů, kde se nám dařilo, naše forma stoupala. Snad to na turnaji bude gradovat.“

Už jste koukal na soupisku, kdo se do kádru vešel?

„Viděl jsem nominaci, je to víceméně podobné jako na poslední srazy. Jsme sehraní, odehráli jsme spolu hodně zápasů, to nám také může pomoct. Víme, co od sebe můžeme očekávat.“

Bude mužstvu scházet Bořek Dočkal, na něhož místo už nezbylo?

„Koukal jsem, že Dočky nejede. Je to samozřejmě rozhodnutí trenéra, já za sebe můžu říct, že nám klukům tam bude chybět. Je to výborný parťák.“

Ukazuje to na velkou konkurenci uprostřed pole, když se do nominace nevejde tak kvalitní hráč?

„Je to tak. Věřím, že to nebylo lehké rozhodnutí. Je dobře, že máme takhle nabitý mančaft, je to snad i signál, že by se nám na EURO mohlo podařit něco udělat.“

Spoléháte na kostru týmu ze Slavie, které se vydařila sezona?

„Doufám, že si formu a náladu přivezou do reprezentace. Jim se výborně vyvedl celý rok, snad zvládnou trošku zregenerovat, četl jsem, že dostali volno, aby nabrali síly. To jim určitě pomůže.“

Těšíte se na spolupráci s Tomášem Součkem?

„Určitě. Uprostřed hřiště si dobře vyhovíme. Nejen kluci z West Hamu, ale i Páťa Schick má dobrou formu. Celkově se snad mančaft poveze na pozitivní vlně z klubů, většinou kluci zažili povedené sezony. Věřím, že to bude dobré.“

Jste připravený na odloučení od rodiny v turnajové bublině?

„Bude to náročné na hlavu. Ale máme dobrou partu, rozumíme si a to nám pomůže, může to být i naše tajná zbraň. Ale samozřejmě to bude dlouhé, čeká nás třicet dní zavření bez rodin na hotelu. Teď jsme něco podobného zažili v Hertě, byli jsme zavření posledních jedenáct dní. Aby se dohrála bundesliga, všechny týmy z první a druhé ligy byly v izolaci. Čas tam neutíká tak rychle, jako když má člověk možnost jít ven nebo být s rodinou Bude to náročné, ale věřím, že to zvládneme.“

Ve Wembley vás přivítá Anglie, navíc i s fanoušky v hledišti. Těšíte se na takový zápas?

„Bude to super. Jeden zápas jsme tam hráli a ten se nám nepovedl, určitě budeme chtít ukázat, že máme navíc a snad si napravíme reputaci (22. března prohráli Češi 0:5).“

Bude turnaj vaším vrcholem kariéry?

„Uvidíme, může to tak vyjít. Snad se nám turnaj povede a dostaneme se co nejdál. Může to dopadnout tak, že to třeba bude jeden z mých největších zážitků v kariéře. Jak jsem říkal na začátku, moc se na to těším.“