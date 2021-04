West Ham, nic pro posery. Lingard dostal mohutnou oživující injekci

Udělal podobnou zkušenost jako Lingard. Ross Barkley, 27letý záložník, kdysi talent anglického fotbalu, který od osmnácti udivoval Premier League jako odchovanec Evertonu a trenér Roberto Martínez ho popsal jako mix Paula Gascoigna a Michaela Ballacka, skončil na druhé koleji v Chelsea. Za Blues hrál tři roky, ale nebylo to ono. V létě se vydal na hostování do Aston Villy a vedl si výtečně. Má to však háček. Když je zraněný kapitán Jack Grealish, lesk ztratí i Barkley.