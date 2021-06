SESTŘIH: Česko - Finsko 0:1. Střelecké trápení, konec na MS ve čtvrtfinále

Emoce začaly proudit už před vhozením úvodního buly, to když byla odtajněna sestava českého týmu. Ač trenéři během skupinové fáze avizovali, že mají za cíl vyladit složení formací pro play off, před čtvrtfinále ty ofenzivní totálně rozbombardovali.

Oproti posledním zápasům nezůstal stejný jediný útok. Do toho elitního se vrátil k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi překvapivě Jakub Vrána. Zbylá tři tria? Kompletně nová. Ze sestavy pro nejdůležitější duel v turnaji vypadl Michael Špaček, který do té doby odehrál všechna utkání. Nehrál ani Jiří Sekáč, který poslední tři dny vůbec netrénoval. Nikdo z týmu neoznámil zranění, nic takové se nestalo. To opět vzbuzuje domněnky, co za odstavením Sekáče stálo.

Ve dvanáctce forvardů se naopak objevil Lukáš Radil, který před posledním utkáním se Slováky 11 dnů vůbec nehrál. Přiznal, že šanci už ani nečekal, že svůj pobyt v Rize od jisté doby začal brát jako all-inclusive dovolenou. Proti bývalým federálním sousedům dal gól. Že ho vystřelí i do nominace na čtvrtfinálový zápas? „Moc tomu nevěřím,“ říkal. Ale mýlil se.

„Napětí je velké, odhodlání ještě větší,“ hlásil pak před utkáním. „Přijeli jsme na turnaj s tím, že ho chceme vyhrát. Čtvrtfinále musíme zvládnout,“ burcoval jiný forvard Filip Chytil.

A do utkání vstoupil výběr kouče Filipa Pešána opravdu dobře. „První polovina třetiny byla naše, byli jsme lepší bruslařsky i herně, pak se to začalo trochu kouskovat,“ popisoval Robin Hanzl.

První branka přišla ve 33. minutě, a padla do české branky. Po závaru kolem branky se trefil Jere Innala, který v souboji přetlačil Filipa Hronka. Ve zbytku večera Češi jen velmi pracně překonávali urputnou obranu Finů. A gólově pokořit ji nezvládli vůbec. Do většího tlaku se dostali až dvě minuty před koncem při hře bez brankáře. Dvacet sekund před sirénou měl na holi vyrovnání Dominik Kubalík. Prodloužení ale nevystřelil.

„Byli jsme ustrašení, moc jsme Finům nezatopili. Doufal jsem, že budeme odvážnější. Finy jsme dostali pod tlak až v úplném závěru, což je bohužel málo. Oni byli v bitvách o puk důraznější, my jsme kotouč dlouho jen honili. Soupeř hrál past ve středním pásmu, nedostávali jsme se za jejich obránce, oni jsou v tomhle unikátní,“ komentoval konec v turnaji Pešán.

Vyjádřil se taky k prohnání útoků mixérem. „Chtěli jsme mít dvě lajny velmi ofenzivní, dvě naopak defenzivní. Přesně z těchhle důvodů jsem nepostavil Špačka a Sekáče,“ dodal.

„Byli jsme outsidery,“ překvapil po duelu brankář Šimon Hrubec. „Já osobně vidím Finy jako největší favority šampionátu. Vyhrát jsme si asi opravdu nezasloužili,“ doplnil. „Turnaj jako celek si hodnotit netroufám. Je to moc čerstvé a možná bych řekl něco špatného,“ přidal Hrubec.

Zklamání bylo obrovské. Nevyšlo to. Zase. Počtvrté z posledních pět šampionátů Češi skončili už ve čtvrtfinále. Po celý turnaj se národní tým nedostal do tempa. Ambice zůstaly nenaplněny.