To byl ale strhující mač. Až Francouzům skoro vypadly oči z důlků. Viděli totiž neskutečný obrat a navrch plno emočních vložek. V hlavní roli česká tenistka Kateřina Siniaková, jež ve druhém kole French Open zdolala antukářku Kuděrmětovovou 7:6, 5:7, 7:5.

Královéhradecká rodačka uspěla, ačkoliv jí v zápase několikrát ujely nervy kvůli nepozornému rozhodčímu Timu Mevelovi. Ten podle ní zvrtal, co mohl. K ostré hádce došlo ve druhém setu za stavu 3:4 i v jeho úplné koncovce, kdy Češka marně žádala příchod supervizora.

„Přestala jsem hrát, nemůžu za to, že jsi nic neslyšel. To byla tvoje chyba, a já mám kvůli ní platit? Už tě nechci nikdy,“ soptila v angličtině střapatá tenistka. Z mladého arbitra ji málem trefil šlak. „Ty vole nevidí nic. Debil mi dá napomenutí, fakt vole,“ brumlala si pod rouškou při odchodu do šatny v přestávce před třetí sadou.

Bojovná nebyla ale jen směrem k muži na umpiru. Na kurtu proti Rusce otočila první set ze stavu 2:5. V závěrečném dějství prohrávala už 1:5, ale odvrátila dva mečboly a nakonec slavila zasloužený postup.