Čeští volejbalisté po výhře v Norsku slaví: Kvalifikovali se na ME příští rok

Čeští volejbalisté se radují
Čeští volejbalisté se radujíZdroj: Český volejbalový svaz
ČTK, iSport.cz
Volejbal
Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy v příštím roce. V Norsku dnes vyhráli 3:1 na sety a s devíti body si zajistili triumf v kvalifikační skupině C bez ohledu na zbývající dva zápasy. Ve tříčlenné skupině se česká reprezentace ještě utká ve středu 13. srpna v Táboře s Černou Horou a na závěr pak Černá Hora přivítá Norsko.

Svěřenci Jiřího Nováka v kvalifikaci navázali na loňské úspěchy, kdy si výhrami s Norskem a v Černé Hoře vybudovali výhodnou pozici pro letošní odvety. V utkání s Norskem sice český tým prohrál první set 23:25, ale další tři sady vyhrál s přehledem 25:19, 25:22 a 25:20. Nejproduktivnějším českým hráčem byl se 17 body smečař Jan Galabov.

Evropský šampionát se příští rok uskuteční od 9. do 27. září v Itálii, Finsku, Bulharsku a Rumunsku.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů - skupina C (Arendal):

Norsko - Česko 1:3 (23, -19, -22, -20)
Rozhodčí: Burkiewicz (Pol.), Aro (Fin.). Čas: 106 min. Diváci: 900.

Sestava a body Česka: Zajíček 10, Bartůněk 3, Licek 12, Klimeš 9, Šotola 16, Galabov 17, libero Moník 1 - Indra. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Norska: Kvalen 18, Fasteland 15, Kalstad 10.

1.Česko330009:2268:2239
2.Norsko310024:6215:2383
3.Černá Hora200021:6151:1730

