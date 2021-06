Kauza Ósakaová: Když na to nemáš, raději nehraj

Po patnácti vítězných zápasech našla Naomi Ósakaová přemožitelku na grandslamu. Samu sebe. Raději se odhlásila z turnaje, v němž postoupila do druhého kola, než by se tak jako všichni ostatní účastnila mediálních povinností. Máme tu neveselou kauzu, která přerostla daleko svět kurtů.

Japonka je zlatým vejcem ženského tenisu. Za loňský rok vydělala 55 milionů dolarů, je zdaleka nejlépe placenou sportovkyní současnosti. Ve 23 letech je už čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou, možná příští Serenou Williamsovou . Hraje agresivní tenis na maximální risk, v nitru je však prý introvertkou plnou úzkostí, která si již po prvním titulu na US Open 2018 prošla obdobím depresí.

O duševní zdraví se nyní tak bála, že odmítala předstupovat před novináře. Byla za to připravená platit pokuty, po vlně kritiky i drsném vzkazu od grandslamového výboru, jenž jí pohrozil až vyloučením z turnaje a možným distancem pro ty příští (Wimbledon začíná už za měsíc), nakonec své snažení v Paříži vzdala a končí bez boje.

Jak napsal reportér NY Times Chris Clarey, organizátoři Roland Garros se s ní v zákulisí opakovaně snažili spojit a vyjednat kompromis, Ósakaová o to ale nestála. Duševní zdraví nelze zlehčovat, jde o příliš vážnou věc. Pokud byla Japonka ale ve stavu, kdy je schopná nastoupit k zápasu před diváky ve Francii a miliony dalších u obrazovek, proč by měla mít privilegia? Vznikl by obrovský precedens. Nakonec už i „sympaťák“ Alexander Zverev se hádal s rozhodčí, když přišel pozdě na zápas, že mu klidně může dávat pokuty, a on je bude stejně jako Naomi v klidu platit.

Tenhle případ trochu zavání. Ósakaová je specialistkou na beton, na antuce a trávě má mnohem horší výsledky. V neděli večer napsala její starší sestra Mari, taktéž tenistka, vysvětlení, že Naomi slýchává i od rodinných příslušníků, že na oranžové drti prostě neumí a podobné poznámky ji sráží. Jedna z tenistce nejbližších osob nepoukázala na deprese či těžký psychický stav. Jen na otravné dotazy, které dráždí. Co by pak měla říkat třeba Karolína Plíšková ve Wimbledonu? Nevšiml jsem si, že by na tiskovku v Londýně nepřišla. I po finále v Římě, kde dostala 12:0 od Igy Šwiatekové, dělala svou práci do poslední chvíle a předstoupila před novináře.

Zažil jsem Jana Hernycha, který v australském vedru skončil na kapačkách a stejně se pak dobelhal na tiskovku. Nicole Vaidišovou usedavě plačící ve wimbledonské jídelně po čtvrtfinálovém krachu s Anou Ivanovičovou . I tak dorazila mluvit. O Petře Kvitové a jejích statečných vystoupeních po přepadení ani nemluvme.

Jestliže hrajete tenis, přijímáte tuhle práci se vším všudy. S pěkným platem i povinnostmi, jež z ní plynou. I ty jsou součástí byznysu. A pakliže je stále standardem, že komunikace s fanoušky neprobíhá jen prostřednictvím sterilních postů na sociálních sítích, ale jejím základem je konfrontace s dotazy novinářů, je fér vůči svému sportu a všem ostatním hráčům i hráčkám tenhle džob dělat do poslední tečky. I když to je někdy otravné a časově náročné. Zvlášť na grandslamech, kde nejde pouze o čtvrthodinku na tiskovce. Po ní pro největší hvězdy následuje kolečko pro televize, jež si platí nejen za přenosy. Celý proces vezme dobrou hodinu, je zdlouhavý a plný repetitivních otázek. Chápu, že to není žádná slast.

Za svůj postoj sklízí Ósakaová podporu od kolegů sportovců. Ozval se Usain Bolt , borci z NBA. Jako sportovní celebrita je vidět, její případ budí emoce a sympatie. Pro někoho je hrdinkou. Co by ale slyšela prodavačka, která se celý den na kase ptá zákazníků, jestli mají aplikaci? Když to ničí tvé duševní zdraví, nedělej to! Co byste poradili novináři v Paříži, jemuž se stýská po rodině, denně dělá dvanáctihodinové šichty, pere se s uzávěrkou a stresuje se tím, jak bude nakvašená tenistka/tenista odsekávat? Tak svoji práci nedělej, když na to nemáš!

To samé se vkrádá na jazyk při kauze Ósakaová…