Čeští hokejisté přiletěli domů z MS: Láskyplné přivítání!

Nečekaly na ně davy fanoušků, ale i tak je přivítání zahřálo u srdíčka. Na letišti na ně totiž čekaly milované partnerky i s dětmi. Česká hokejová reprezentace se dnes odpoledne vrátila z nevydařeného mistrovství světa v Rize, kde skončila po čtvrteční čtvrtfinálové porážce 0:1 s Finskem.

U členů národního týmu se během cesty mísily hlavně dva pocity - stále čerstvé zklamání z vyřazení částečně narušovala vidina brzkého setkání s blízkými po dlouhém období života v "bublině".

„Já se snažím na takové věci co nejrychleji zapomenout, protože si tím nechci nějak zkazit volno. Samozřejmě nás to vyřazení mrzí, ale vzhledem k tomu, jakou mám - a musím mít - povahu, co se týče brankáře, tak je to nastavené slavit i truchlit do půlnoci a potom třeba dělat závěry. To už však není na nás na hráčích. Ale určitě jsme si to všichni představovali jinak,“ řekl ČTK a deníku Právo brankář Šimon Hrubec .

„Pořád se vrací do hlavy myšlenky na to, co mohl člověk udělat jinak a lépe. Je to prostě velká škoda a čím to ubíhá dál, tak si tím víc člověk uvědomuje, že letos ta šance na nějaký úspěch byla fakt velká. Samozřejmě to mrzí, ale zase se nelze v nějakých depresích utápět donekonečna. Teď nás čeká volno, zase další sezona... Sedí na to ta obvyklá fráze o tom, že je to sport. Sotva s tím teď něco dělat, jak to dopadlo,“ řekl útočník Jakub Flek.

Kapitán Jan Kovář přiznal, že celkově bylo vystoupení českého týmu na šampionátu nepovedené. „Celý turnaj se nám nepovedl. Prohráli jsme na začátku dva zápasy, přestalo se nám dařit a pak už jsme museli každý zápas vyhrát, abychom vůbec postoupili alespoň do čtvrtfinále. A v něm jsme pak nedali ani gól, to hovoří samo za sebe. Odhodlání tam sice bylo, ale něco nám prostě chybělo, abychom postoupili dál. A my, co jsme byli v rolích lídrů, jsme neodehráli povedený turnaj, od čehož se to odvíjelo,“ řekl Kovář.

Kouče Filipa Pešána podrobnější rozbor bude teprve čeká. „Samozřejmě jsem si to celé promítal v hlavě, s kolegy jsme si to rozebírali, ale pořád platí, že nějaká analýza bude lepší až s odstupem za několik dní. Teď je to ještě všechno hodně čerstvé. Jsme však samozřejmě zklamaní, na tom se nic nemění. Každopádně to byl šampionát, který byl obecně vzato úplně mimo mísu. Úplně jiný šampionát, než kdokoliv z nás zažil,“ uvedl Pešán.