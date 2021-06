Pešán: Propadák to není. Chvála před turnajem byla mediální masáž

Správný mix nenamíchal. Trenér národního týmu Filip Pešán pro čtvrtfinálový zápas s Finskem překopal sestavu, výhru a postup do medailových bojů ale nevykutal. Češi prohráli 0:1, dál jdou Seveřané. „Neberu to jako propadák, ale neúspěch z toho pohledu, že jsem chtěl hrát o medaile,“ komentoval kouč konec v turnaji. Překvapil pak tvrzením, že chvála týmu v tisku před startem šampionátu byla „mediální masáží“.

V čem jste viděl hlavní nedostatky v zápase?

„Byli jsme ustrašení, moc jsme Finům nezatopili. Doufal jsem, že budeme odvážnější. Finy jsme dostali pod tlak až v úplném závěru, což je bohužel málo. Oni byli v bitvách o puk důraznější, my jsme kotouč dlouho jen honili. Soupeř hrál past ve středním pásmu, nedostávali jsme se za jejich obránce, oni jsou v tomhle unikátní.“

K čemu jste tým nabádal? Jaký měl být recept k rozbití finské obrany?

„Chtěli dostávat kotouče do hloubky za ně, být první při forčeku. Hlavně ze začátku zápasu byli Finové hodně nervózní, kotouče odpalovali od sebe. My jsme je ale nedokázali dostat pod větší tlak, naopak jsme sami chybovali, ztráceli jsme kotouče kolem modré čáry. Proto jsme prohráli.“

Proč jste před klíčovým utkáním opět totálně zamíchali sestavou? Nechyběla týmu sehranost?

„Není to o sehranosti. Je to o nasazení, o bruslení. Sehranost podle mě nehrála nějakou velkou roli. Chtěli jsme mít dvě lajny velmi ofenzivní, dvě naopak defenzivní. Přesně z těchhle důvodů jsem nepostavil Špačka a Sekáče. Stojím si za tím.“

Očekával jste víc od očekávaných lídrů z NHL?

„Spousta z nich odehrála skvělý turnaj. Rozhodovali zápasy, které jsme museli vyhrát. Dnes nám ale samozřejmě jejich góly chyběly.“

Proč se z vašeho pohledu nepovedlo během celého turnaje tým probudit?

„Nemyslím si, že by se tým nepovedlo probudit. Některá utkání jsme odehráli velmi slušně. Nemůžu nikomu říct, že neodehrál turnaj naplno. Nebylo to ale ideální. Kdybych věděl, jak tým naladit lépe, tak bych to udělal.“

Jak moc vás vystrašila velká očekávání, která od veřejnosti před turnajem šla? Všichni věřili v medaili.

„Byla to taková mediální masáž, protože jsme měli dobré výsledky a předváděli slušnou hru. Očekávání byla veliká. Já sám jsem ale u týmu před turnajem tuhle náladu a atmosféru brzdil, protože to opravdu vypadalo, že jedeme jenom pro zlato. Jak se ukázalo, nebyla to pravda. Turnaj byl hodně specifický, bylo v něm hodně překvapení, včetně čtvrtfinálových bitev.“

Napadá vás něco, co byste zpětně v turnaji udělal jinak?

„Pár věcí bych asi jinak udělal, nic konkrétního vám ale neřeknu. Jsem zklamaný, nechci dělat nějakou analýzu hned po zápase.“

Turnaj jste označil jako neúspěšný, vyvodíte z něj ze své pozice nějaké další důsledky?

„Jestli narážíte na to, jestli se odvolám nebo podám demisi, tak nevím. Teď jsme odehráli zápas, jsem zklamaný. Neberu to jako propadák, ale neúspěch z toho pohledu, že jsem chtěl hrát o medaile. Víc ale nejsem schopen říct.“