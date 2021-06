Hrubec: Je to bezmoc. Vyhrál lepší, my jsme si to asi nezasloužili

Konec, odchod. Po porážce s Finskem prohlásil, že to byl nejlepší zápas českého týmu, ale že si vítězství nezasloužil. „Mělo to tak dopadnout, zaslouženě vyhrál lepší,“ pravil Šimon Hrubec. Jeho 23 zákroků k vítězství nepomohlo. Ani ten 91 sekund před koncem první třetiny, kdy zakryl puk a rozhodčí po přezkumu na videu situaci jako gólovou neuznali. Ve 33. minutě to už Finům vyšlo, vyražený puk napálil Janne Innala. Tahle jediná trefa k postupu stačila, Hrubcův protějšek Jussi Olkinuora neinkasoval ani jednou.

„Je to škoda. Nevím, co k tomu říct. 1:0 je nejtěsnější výsledek. Viděl jsem, že puk šel do rohu a periferně jsem si všiml, že na kruhu je volný hráč. Snažili jsme se to nějak zblokovat, ale přes hráče šla střela, kterou jsem byl rád, že jsem vůbec chytil. Pak se to ale nešťastnou náhodou odrazilo přímo na hokejku Fina a pro něj již nebylo těžké to tam zasunout,“ popsal Hrubec rozhodující moment čtvrtfinále.

Dvě a čtvrt minuty před koncem zamířil na střídačku a český tým se v šesti pokoušel o vyrovnání. Při hře bez brankáře si vytvořil tlak a měl několik šancí. „Je to bezmoc. Jenom koukáte a přejete si, aby to tam padlo. Měl jsem radost z toho, do jakých šancí jsme se v šesti proti pěti dostali. Fakt jsme si to asi nezasloužili. Mělo to dopadnout, jak to dopadlo. Zaslouženě vyhrál lepší,“ hlesl Hrubec.

Český gólman uznal, že soupeř zvítězil zaslouženě. Zápas zvládl takticky líp. „Před zápasem jsme si řekli, co chceme hrát, a plnili to. Jejich trenér na to ale zareagoval, začali hrát jinak. Přijde mi, že my jsme pak chvíli nevěděli, jak na ně. Bylo to těžké. Ze začátku na sebe narážely dvě stejné taktiky, strategie a já osobně jsem věděl, že to bude o jednom, dvou gólech. Žádná přestřelka,“ pokračoval.

Reprezentanti po dvou porážkách v úvodu turnaje od třetího zápasu bojovali o postup do čtvrtfinále, čehož nakonec taky dosáhli. „Ze začátku turnaje jsme měli těžký los a začátek nám trošku utekl. Sérií pěti výher jsme se do toho dostali, ale dnes si musíme přiznat, že jsme byli outsidery, protože Finy osobně tipuju na vítěze celého šampionátu. Asi jsme dnes odehráli nejlepší utkání, vypracovali si hodně šancí. Škoda, že tam nic nepadlo. Hlavně při hře v šesti proti pěti na konci,“ uvedl Hrubec.

Po vyřazení byl vítěz brankář ruského Omsku hodně zklamaný. Je však rád, že se zase uvidí s rodinou. „Být bez ní bylo na turnaji to nejhorší, Zažil jsem to pět měsíců v Rusku, potom jsem přijel na chvilku domů, zvykl si na to být zase s rodinou a teď jsem byl znovu měsíc bez ní. To bylo úplně to nejtěžší, Časově jim to hodně dlužím a těším se, až budeme spolu a užijeme si léto,“ poznamenal Hrubec.

Život v rižské bublině za dodržování přísných opatření se snažil brát jako realitu. „Jako gólman se musíte nad vše povznést. Neřešit, co se děje kolem, a snažit se odvádět svoji práci. Jen zastavovat puky. Jestli se nám daří dávat góly nebo nedaří, stejně jako další věci, jsem ovlivnit nemohl,“ dodal.