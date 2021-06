Správné derby musí mít náboj. A i když na tom česko-slovenském na MS hokejistů dnes odpoledne (15:15) o moc nepůjde, postaral se o něj Vincent Lukáč (67). Slovenská legenda se totiž pustila do kouče českého týmu Filipa Pešána.

Bývalý vynikající útočník přiznal, že mu jméno šéftrenéra Českého hokeje ještě nedávno pranic neříkalo.

„Přiznám se, že si čas od času zavoláme i s bývalými spoluhráči z Čech a otázku, kdo je vlastně Pešán, jsem jim už párkrát položil,“ řekl pro Šport24.sk. „Někteří z nich dokonce ani sami nevědí. Prý kdysi trénoval v Liberci. Je to záležitost Čechů a není to tak, že bych byl proti němu, ale rozhodně to neuznávám a nesouhlasím s jeho angažováním u reprezentace,“ dodal ostře.

A jaký má dvojnásobný mistr světa důvod? „Mají mnoho kvalitních trenérů a z toho, kdo je na střídačce v současnosti, až žasnu. Na druhou stranu Pešán má ale po boku asistenty Martina Straku a Jaroslava Špačka, kteří za sebou mají bohatou kariéru v NHL, takže se asi schovává za ně.“ Odpověď svému kritikovi může český kouč se svým týmem přichystat už odpoledne.