Asi jsem měl být lepší lídr, říkal smutně Kovář. Zase se nedočkal…

Z jeho hlasu to bylo patrné. Zklamání, frustrace, zmar. Kapitán Jan Kovář se ani na sedmý pokus nedočká ze šampionátu medaile. „Nevím, co říct, každý rok stejná odpověď. Je to zklamání,“ potichu vykládal lídr týmu, který se stejně jako nikdo ze spoluhráčů nedokázal ve čtvrtfinále prosadit. „Asi jsem měl být na ledě lepší lídr,“ uznal klíčový útočník bezprostředně po marném dobývání finské tvrze. Celkově podle něj turnaj nebyl ideální.

Byl jste na ledě u jediného gólu Finů, co se tam stalo?

„Vyhráli jsme buly, zůstalo to u nás…. Nějak jsme se ale trošku nedomluvili, zůstal puk pod námi, vypadlo to do rohu, krásně si to nahráli mezi kruhy a našli si dorážku.“

Cítili jste, že jak běžel zápas, je těžké se prosadit?

„Čekali jsme, že to bude zápas, ve kterým nepadne moc gólů. Na to jsme byli připraveni. Fini hrajou dobře defenzivně, bohužel jsme nenašli cestu, jak jim dát gól. Byl to takový obraz celého turnaje.“

Čím to, že jste nedávali více gólů? Přitom elitních střelců v mužstvu bylo dost.

„Nevím, těžko říct… Nenašel se ve čtvrtfinále nikdo, kdo by gól dal. Je to konec pro nás…“

Jak těžké je to právě pro vás? Sedmý šampionát, ale zase bez medaile.

„Je to zklamání. Nevím, co k tomu říct… Každý rok to samý, stejná odpověď. Chtěli jsme se umístit líp, ale bohužel, turnaj nám nevyšel podle představ od začátku do konce.“

Je to pro vás o to náročnější, že jste tentokrát byl kapitán?

„Zklamaný nejsem jen já, že jsem tady poněkolikáté, ale zklamaných tam sedí 25 kluků v kabině, plus trenéři. Není to o mně. Samozřejmě jsem ale asi měl být lepší lídr na ledě. Nebudeme se vymlouvat, ten turnaj úplně nevyšel, takže zklamání to je.“

Jak náročné byly okolnosti? Mohlo se projevit i to, že jste byli zavření v bublině?

„Nebylo to lehký, ale byli jsme na tom všichni stejně. Byli jsme pořád jenom na hotelu. Takže žádná sranda to nebyla, ale na to se nebudeme vymlouvat. Turnaj nám nevyšel ne kvůli tomu, že jsme byli v bublině.“

Takže celkový pocit?

„Turnaj nebyl ideální, čtvrtfinále bylo jenom takové završení.“

Když se vrátíme k Finům, proč jste nedokázali zareagovat na změnu jejich taktiky? Vůbec jste je nedokázali zaskočit.

„Nevím. Snažili jsme se, trenéři nás k tomu naváděli, ale prohrávali jsme souboje. O tom to celé bylo. Nesváděl bych to na štěstí. My jsme si to za turnaj nezasloužili. Šli jsme tomu naproti, ale bylo to málo. Byl to vyrovnaný zápas, na konci jsme do nich bušili, ale bohužel gól nepadl. Asi jsme si to nezasloužili…“

Máte v sobě chuť po tom všem i dál reprezentovat?

„Teď je obrovské zklamání. Vždycky jsem rád hrál za národní tým, takže když bude zájem, na tom se nic nemění. Ale nezáleží na mně.“

Dá se najít něco pozitivního?

„Jak jsme se semkli a jak jsme spolu žili jako tým. Dali jsme do toho všechno. Bojovali jsme. Ale asi nám chybělo proti Finům to, že jsme si moc nevěřili.“