Jeden z nejlepších českých hokejových rozhodčích Martin Fraňo se dočkal vrcholu kariéry, když v Rize soudcoval finále světového šampionátu mezi Kanadou a Finskem (3:2). Měl co dělat, aby se mu hlavně v první třetině utkání nevymklo kontrole. Však také dostal od kouče zámořského týmu Gerarda Gallanta pořádně vyplísněno!

Kanaďané v úvodu zápasu nelibě nesli simulování finského kapitána Anttily, kvůli kterému si nespravedlivě odseděl dvojku Nick Paul. „Tohle dělat nebudeš, chlapečku,“ nenechali v klidu severského obra po teatrálním gestu a v každém souboji mu to dali sežrat.

Hned šest minut z úvodní dvacetiminutovky se bránili oslabení. Jen zázrakem po ní prohrávali pouze 0:1. A Gallant zuřil. „To, co v první části předváděli rozhodčí, se mi vůbec nelíbilo,“ přiznal trenér nových mistrů světa. Fraňovi a spol. dal co proto: „Některé výroky mě naštvaly, což jsem arbitrům také řekl. Od té doby začali pískat dobře. Dostat v první třetině tři tresty, to sem nemohl nechat jen tak,“ vyprávěl po utkání.

Jeho hoši se pak zase koncentrovali jen na hokej. „Uklidnili jsme se a začali hrát mnohem lépe,“ těšilo Gallanta, jenž Kanadu dovedl k historicky sedmadvacátému titulu v historii. Osud tomu chtěl, že o tom v nastavení rozhodl v úvodním dějství nespravedlivě odsouzený divoch Paul.