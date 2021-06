Pánové, tohle mohlo být božské pokoukání a magazín Playboy mohl jít na dračku. To by však nesměla krásná Paulina Gretzká (32), dcera nejslavnějšího hokejisty světa, údajně neodolatelnou nabídku prestižního magazínu odmítnout.

Z toho, že by se atraktivní blondýnka promenádovala před objektivy fotografů, totiž nebyl – vcelku pochopitelně - dvakrát nadšený její snoubenec a dvojnásobný šampion majorů Dustin Johnson. „Říkala jsem mu: Pamatuj, že miluju jen tebe. Playboy mi dal nabídku a podle mě je to bezva příležitost,“ vzpomínala na osm let starou historku Gretzká v podcastu »Pillows and Beer«

Když viděla zamračenou tvář svého milého, bylo jasno. Tohle neklapne. Lukrativní kontrakt smetla ze stolu. Johnson byl prý sám schopen sáhnout hluboko do kapsy, jen aby jeho drahá, s níž vychovává syny Tatuma a Rivera, zůstala jen jeho.