Broš: Českému hokeji chybí vítězové. Zastal se Moravčíka, kde viděl zlom?

Patřil k hokejovým osobnostem, které věřily, že výběr kouče Filipa Pešána přiveze po letech ze světového šampionátu cenný kov. Nadšení Michala Broše z herního projevu Čechů v přípravě ale rychle vyšumělo po předvedených výkonech na turnaji v Lotyšsku. Verbální a tělesný projev hlavního kouče neřešil. Nicméně výsledné představení národního týmu, který každý zápas odehrál v promíchané sestavě, označil bývalý reprezentant za „divné“.

„Jsem přesvědčený, že nějaký plán v Rize rozhodně byl, ale na projevu týmu něco nefungovalo. Neklapalo to a plán se nepodařilo přenést na hráče a transformovat k lepšímu výsledku,“ prozradil Broš své dojmy. Největší chyby, kterých se kouč Pešán při mixování se sestavou dopustil, viděl pětačtyřicetiletý rodák z Olomouce jednoznačně už v nezapojení lajny extraligových finalistů (Stránský, Špaček, Lenc) do úvodního utkání s Ruskem a absenci Michaela Špačka ve čtvrtfinále.

Broš srovnává českou náturu s finskou: My pořád omlouváme chyby, oni ze systému nevypadávají

Z těchto až šokujících rozhodnutí byl bývalý kapitán Sparty hodně zaražený. Zpětně se i zastal reprezentačního obránce Michala Moravčíka , jenž se dopustil chyby v závěru duelu se sbornou. „Z mého pohledu byla chyba, že ostatní hráči na ledě nechali Michala ve štychu. Několik vteřin před koncem provedli hromadný úprk a střídající hráči se tam nijak nehrnuli,“ řekl Broš. Velký dopad na Čechy měl podle čtyřnásobného vítěze extraligy druhý zápas se Švýcarskem.

„Druhý gól od Švýcarů našemu ne zrovna zkušenému týmu úplně nahlodal sebevědomí. Pak už se to v turnaji úplně nedalo roztlačit,“ myslí si účastník dvou mistrovství světa. Broš je přesvědčený o tom, že se mezi Čechy během celého šampionátu nenašel nikdo, kdo by dokázal mužstvo zažehnout podobně jako útočník Andrew Mangiapane, který utrápenou Kanadu „rozsvítil“ a dostal až ke zlatu! „Hráče, který by mohl v ostatních zapálit plamen, jsme neměli. Chyběl nám Mangiapane.“

Broš po finále: Finové udělali jedinou chybu, která je stála zlato. Co soudí o české budoucnosti?

Podle Broše českému hokeji nyní nejvíce chybí vítězové, kteří se podle bývalého dlouholetého extraligového tahouna dají vychovávat jedině vítězstvími. „V poslední době je to v našem hokeji dost těžký, když nikde nevyhrává. Bavíme se o vítězích na světových kolbištích. Je potřeba, aby děti měly nějaké vzory. Současné děti si nemohou představit, že by někdy vyhrály mistrovství světa. Úspěch potřebujeme i právě pro vychovávání vítězů,“ připomněl velký český handicap.

S Brošem souhlasil i redaktor deníku Sport Ondřej Kuchař, který na šampionátu rovněž postrádal český zápal. „Oheň se tvoří na ledě sehraností. V českém týmu se jména tahala z klobouku. Není to chyba jen hráčů. Od kluků z NHL jsme čekali góly, ale podle mě na to neměli dostatečný prostor a hlavně možnost,“ řekl hokejový expert, kterému přišlo nepochopitelné „dušení“ vítězné nálady u hráčů ze strany Filipa Pešána.

Z dalšího mistrovství světa bez medaile pro Čechy nedělal Kuchař tragédii. „I kdybychom medaili přivezli, českému hokeji by to nijak nepomohlo. Možná by to trochu zlepšilo náladu, ale naopak by to možná přikrylo problémy, které máme v Česku už zhruba 15 let,“ má jasno sportovní novinář.