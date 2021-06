MVP šampionátu je Mangiapane, v All Star týmu Cehlárik a poprvé Brit

Kanaďan Andrew Mangiapane byl podle akreditovaných novinářů nejužitečnějším hráčem hokejového mistrovství světa v Rize a dostal se i do All Star týmu. V nejlepší šestici se objevil také jako první Brit v historii útočník Liam Kirk, který se stal se sedmi brankami spolu s Mangiapanem nejlepším střelcem turnaje a Slovák Peter Cehlárik, který v osmi zápasech posbíral 11 kanadských bodů.

Nejlepším brankářem byl direktoriátem turnaje zvolen Američan Cal Petersen, obráncem Němec Moritz Seider a útočníkem Slovák Peter Cehlárik. Do All Star týmu se vedle Mangiapanea a Kirka dostali další forvard Conor Garland z USA, do obrany Němci Seider s Korbinianem Holzerem a také finský gólman Jussi Olkinuora.

Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):

Brankář: Cal Petersen (USA),

obránce: Moritz Seider (Německo),

útočník: Peter Cehlárik (Slovensko).

Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Andrew Mangiapane (Kanada).

All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora (Finsko) - Moritz Seider, Korbinian Holzer (oba Německo) - Andrew Mangiapane (Kanada), Conor Garland (USA), Liam Kirk (Velká Británie).