Jeho premiéra na MS vzbudila rozpaky. Přitom trenér Filip Pešán (43) měl být tím, kdo obnoví zašlou slávu českého nároďáku. Po klopýtání skupinou a krachu ve čtvrtfinále se teď spíš řeší, jestli to bude on, kdo v únoru povede Česko na olympiádě v Pekingu.

Vytýkat Pešánovi, jak se (ne)tváří na střídačce, je laciné. Trenér by měl být hodnocený podle toho, jak se mu podaří vyladit lajny, jakou dá týmu tvář, jak hráči dokážou zvládat klíčové herní situace. A tady nový muž v čele reprezentace – navzdory očekáváním – až na drobné výjimky selhal.

Důvod? Možná se přece jen projevilo, že má Pešán minimum hráčských zkušeností. Vždyť když se hrálo v Rize před 16 lety naposled, honil puk ve Vrchlabí ve třetí nejvyšší soutěži. A tak ve čtvrtek po vyřazení z jeho úst zaznělo: „Když vidím na vlastní oči hrát velikány světového hokeje, tak je to úžasný.“ Pozor, to nejsou slova šestnáctiletého kluka!

To říká trenér, který by neměl na ty velikány koukat s otevřenou pusou, ale měl by je rozbrečet. Ke všemu do Lotyšska ani žádná hokejová superstar nepřijela. Co bude Filip Pešán dělat za osm měsíců, až se na Hry v Číně sjedou nejlepší hráči světa z NHL? Sbírat podpisy na kartičky?

Otázkou je, jestli po lotyšském chaosu u toho Pešán bude. Bleskem oslovený expert ČT Milan Antoš si myslí, že by další šanci dostat neměl. Šéf hokejového svazu Tomáš Král však za svým trenérem stojí. „Mám ve Filipa Pešána maximální důvěru, považuji ho za jednoho z nejlepších trenérů u nás i v Evropě. Můj osobní názor je, že rozhodně nepočítám s tím, že by se na postu hlavního trenéra ani jeho asistentů mělo něco měnit,“ sdělil.

O Pešánově budoucnosti nicméně rozhodne celý výkonný výbor, kterému kouč předloží hodnocení šampionátu. „Vyslechneme si to a uvidíme, v čem vidí příčiny některých těch nepovedených zápasů,“ dodal Král.

Televizní experti o odvolání českého kouče:

Má platit jednou a dost? Nebo má Filip Pešán dostat druhou šanci a odčinit zmar z Rigy? Na tom se v anketě Blesku neshodnou ani experti České televize pro MS v hokeji Marek Sýkora a Milan Antoš.

Překvapilo vás, jaké výkony český tým na MS předváděl?

Sýkora: „Nenadchlo mě to. Nebyl jsem spokojený. Čekal jsem lepší výkony. Po průběhu celého šampionátu mě ani nepřekvapilo, jak dopadlo čtvrtfi nále.“

Antoš: „Takové výkony jsem nečekal. U čtvrtfi nále jsem počítal, že to takhle bude vypadat. Že to bude o gólu nebo dvou. Ale nepředpokládal jsem, že v základní skupině půjdeme ze třetího místa. Jít z druhého na Německo, tak myslím, že bychom postoupili.“

Jaký je váš názor na neustálé změny ve složení útoků?

Sýkora: „Každý trenér má nějakou svoji metodu nebo grif, kterým se chce u mužstev prezentovat. Filip Pešán má tu snahu to proházet. Já bych to víc stabilizoval. Zvlášť před tím nejdůležitějším zápasem se tam zase udělaly změny. Ale každý trenér na to má svůj názor. Spíš jsem čekal, že si to v nějaké fázi turnaje sedne.“

Antoš: „Nikdo úplně nepochopil, proč ty změny furt byly. Myslím, že to všem, kdo hokej sledují, přišlo divný. A myslím, že i lidem, kteří ho běžně nesledují. Bylo tam marné hledání, které nikdy neskončilo. Pokud si dáte do nejdůležitějšího zápasu sestavu a vydržíte s ní třetinu, tak to asi neodpovídá tomu, že víte, kdo s kým má hrát.“

Měl by Filip Pešán vést reprezentaci i na OH v Pekingu?

Sýkora: „Hned trenéra vyhazovat po jednom mistrovství? To by ho museli vyhodit i Rusové, Švýcaři... Kvůli pandemii byli hráči zavření, hraje se to až do června, kdy už hráči chtějí mít volno. Ty okolnosti Pešánovi v tomhle nepřály. Já bych mu dal šanci ještě rok.“

Antoš: „To je otázkou. V tuhle chvíli, když jsem viděl, jakým způsobem to tady vedou, tak asi ne. Že by to asi stálo za nějakou změnu. Že z toho týmu nedostal maximum. Férově se ale musí uznat, že to byl jeho první turnaj a že každý z trenérů by měl ty zkušenosti někde nabrat.“