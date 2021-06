V lednu minulého roku požádal přítelkyni Lenku o ruku, svatební přípravy ale musely počkat. A tak si zápasník Michal »Blackbeard« Martínek (31) s partnerkou našli čas alespoň na pořádnou romantiku.

„Vím, že ona je ta pravá a není potřeba na nic čekat,“ prohlásil šampion Oktagonu, když mu jeho milá řekla láskyplné »ano« během zimního výletu do Grand Canyonu. Veselka do roka a do dne vinou pandemie kornaviru neproběhla, protože v roušce se ani jeden z nich ženit nechtěl. Společné chvíle si ale ti dva umějí užít dosytosti.

„Parádní zakončení pátečního večera,“ liboval si Michal na Instagramu. Erotický náboj z fotky, na které si Angel Piaff (tak si jeho budoucí žena říká v porno branži), tak tak stihla zakrýt poprsí, jenom tryskal. A jako bonus přidal zápasník MMA do příběhu i snímek jejího výstavního pozadí.