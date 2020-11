Bijce Martínka dělily od velké výhry sekundy! Nakonec ale padl

Soupeř Michala Martínka Daniel James musí do limitu 120 kg shazovat • Archiv

Daniel James vs. Michal Martínek. Tak vypadalo vážení před jejich soubojem na turnaji ruské organizace ACA. •

Českého bojovníka doprovodila do klece po boku trenérů také snoubenka Lenka. „Je to bez diváků, a já ji tam prostě chci. A ještě jednoho kamaráda. Nechci tam moc sportovců, protože to jsou často stresaři, a já chci mít kolem sebe klídeček,“ vysvětlil Michal Martínek, proč po svém boku neměl pouze kouče, kteří s ním absolvovali přípravu.

A do oktagonu vstoupil opravdu s klidnou hlavou. Držel si odstup, aby jej Daniel James nenatlačil hned po startu na pletivo, kdyby se totiž duel přenesl na zem, mohl by velký hmotnostní deficit hrát ve prospěch Američana. Na konci kola Čech skvěle zakontroval a málem se mu podařilo střet ukončit. V úderech jej však přerušil gong.

Američan Daniel James porazil Michala Martínka ve druhém kole TKO.

V druhé pětiminutovce už se bohužel scénář, který český bojovník nechtěl připustit, naplnil. James jej chvíli ždímal na pletivu, a když začal Martínek zpomalovat, skončil na zemi, kde jej o dvacet kilo těžší soupeř ukončil několika ranami do hlavy.

Celou akci otevřel svým duelem Tomáš Deák. Ani pro slovenského bojovníka se však nejednalo o úspěšnou premiéru. Hned v úvodu se pokusil soupeře Mikaela Silandera dostat na podlahu oktagonu, což se mu sice povedlo, neuhlídal si ale pozici a nabídl soupeři krk. Fin toho okamžitě využil, zamkl rukou Deákovu hlavu a uškrtil jej. Třicetiletý rodák z Bratislavy tak zaznamenal druhou porážku v řadě.