Narodil se ve válkami zmítané zemi, prošel si peklem, ale nic jej nezastavilo. Afghánský bojovník MMA Javid Basharat (26) utekl do Evropy a nyní si plní sen.

S deseti výhrami neporažený zápasník nastoupí v sobotu 27. března na galavečeru OKTAGON 22 proti Lucu Iovinemu z Itálie. „Nechci být jen druhý, titul zní dobře,“ vyhlásil Basharat po prosincové výhře svůj cíl. A když si on za něčím jde, jen tak se nevzdá. Příkladem je jeho životní příběh.

Javid se narodil v malé vesnici v Afghánistánu. „Neměli jsme žádnou televizi, videohry nebo počítač. I tak jsme si to ale užívali. Pořád jsme si s bratry hráli někde v okolí. Museli jsme ale dávat pozor, některá místa byla nebezpečná a těm jsme se museli vyhýbat, protože… no, asi je jasné proč,“ povídal v rozhovoru pro magazín Na startu.

Boj má v krvi odmalička. „Rvali jsme se a pořád jsme byli v nějakém průšvihu,“ popisoval Basharat, který v šesti letech musel s rodinou vesnici opustit. Utíkali před válkou a další čtyři roky strávili v uprchlickém táboře. Poté ale přišlo povolení odcestovat do Anglie.

„Bylo to jako sen. Pamatuju si na to, jak jsem poprvé viděl evropské letiště a ty vysoké budovy. Najednou jsem poznal technologie, které jsem v Afghánistánu nikdy neviděl. Byl to úplně jiný svět,“ vzpomínal Basharat, jehož začátky v Londýně nebyly lehké. Neuměl jazyk a hodně se pral. Jenže se nikdy nevzdal svého snu být zápasníkem a jednou se probojovat i do slavné organizace UFC.