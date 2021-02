Muradov a Kníže v dvojrozhovoru: Mach prošel cestou, Petr se nevzdá

Prahu považuje za domov, i když se narodil o víc než pět tisíc kilometrů dál na východ. Machmud Muradov bere Česko za svoji zemi i díky Petru Knížetovi, o kterém mluví jako o českém tátovi. „Byl to osud,“ říká uzbecký bojovník startující ve slavné UFC. „Z obyčejného kluka se vypracoval v to, čím je teď,“ chválí zkušený kouč a bijec svého nejúspěšnějšího svěřence ve velkém dvojrozhovoru plném vtípků a vzájemného popichování.

Brzy to bude deset let, kdy Machmud Muradov dorazil do Česka. Protože ho vždy bavilo zápasit, zkusil trénink v Monster Gymu. Tehdy jednadvacetiletého mladíka prozkoušel uznávaný trenér i bojovník Petr „Monster“ Kníže a nabídka byl na světě. I když ještě neuměl pořádně česky, ani neměl peníze na trénování. V současnosti je „Mach“ jedním z nejlepších světových bojovníků střední váhy, v UFC si nedávno připsal třetí parádní vítězství.

Petře, kdy jste poprvé poznal, že má Mach na světovou špičku?

Muradov: „Pořád tomu nevěří.“ (rozesměje se)

Kníže: „Od začátku jsem věděl, že na to má. To je jasný. Ale jestli je schopný to dokázat, jsem zjistil až mnohem později.“

Mohl by v UFC uspět i Petr?

Muradov: „Někteří UFC zápasníci, co k nám chodí, s ním moc nechtějí spárovat. Nebudu jmenovat. Ale asi víme proč. I když jsme v Polsku, fighteři z top světových organizací většinou prohrávají. Má sice problémy s nohou, ale myslím, že by tam ukázal hodně věcí.“

Jaký byl pro vás zatím nejsilnější zážitek v UFC?

Muradov: „Dvanáct dní karantény.“ (směje se)

Kníže: „Pět tejdnů v karanténě.“ (směje se)

Muradov: „Ta dlouhá doba, čtyři pět týdnů ve Vegas. Bohužel bez zápasu.“

Takže taková „pařba“?

Kníže: „No, to moc pařba nebyla. Spíš uzavřená meditace.“

Byli jste spolu na pokoji, neměli jste někdy ponorku?

Kníže: „Myslím, že ani ne. Každý měl svůj svět.“

Muradov: „Já jsem pořád hrál hry, koukal na seriály. Petr si to užíval po svém, meditoval. Ale aspoň máme zážitek, jsme rádi, že jsme tím prošli.“

Trénujete spolu velmi často, dokážete se ještě při sparinzích něčím překvapit?

Muradov: „Každý den se můžeme nějak překvapit. Vždycky můžeme přijít s nějakými novinkami. Občas jezdíme do Polska, kde s Monsterem nespárujeme, takže když přijedeme, máme nějaké novinky.“

Kníže: „Mě akorát překvapuje, že nemládnu. (oba se rozesmějí) A potom jsou svěřenci silnější než já, což ale tak bývá.“

Muradov: „A je potom nas*anej. Ale ticho. Potom lítají hlavy, lokty, kolena občas.“

Poslouchá Machmud při zápase vaše pokyny?

Kníže: „Obvykle ano. Při ztrátě koncentrace se občas stane, že ne, ale většinou se to neděje.“

Muradov: „Jenom bych k tomu dodal, že občas jsem taky trenér a ze strany je líp vidět. Taky radím Fidžimu (zápasník Tomáš Fiala) nebo dalším klukům, kde jsou slabiny soupeře. Vím, že mi radí nejlepší věci, takže musím poslouchat, abych mohl v zápase ukázat to nejlepší.“

A koho při zápasech poslouchá Petr?

Muradov: „On se snaží poslouchat... Ale občas se mu to nedaří.“ (usměje se)

Kníže: „Samozřejmě to je tak, jak říká Mach. Pohled zvenku a zevnitř je úplně jinej, protože vy vnímáte soupeře a musíte reagovat na situaci. Kdežto zpoza klece soupeře sledujete a můžete se na chvíli zastavit, zamyslet a zhodnotit situaci. Na to zápasník čas nemá. Navíc to nevidí z větší vzdálenosti, takže potom dřív vidíte chyby a můžete volit taktiku.“

Který Machův zápas byl podle vás prozatím nejlepší?

Kníže: „To se takhle těžko říká, protože vždycky záleží na protivníkovi. Když soupeř bude kvalitní, pak i zápas bude mít jinej ráz.“

Muradov: „Každý zápas se snažíte být nejlepší. Každý je jinak těžký.“

Kníže: „Víte, co říkal jeden japonský samuraj? Že každý květ je dokonalý.“

Muradov: „Přesně tak.“

Ani vy byste nevybral Petrův zápas, který máte v paměti?

Muradov: „Myslím, že každý. Protože maká a připravuje se na každý souboj. U nás v gymu nikoho nepodceňujeme. Myslím si, že hodně mých i Petrových soupeřů nás v minulosti podcenilo a kvůli tomu prohráli. Nechci jmenovat, ale lidi pochopí, o kom mluvím.“

Uměli byste vypíchnout silné stránky a slabiny toho druhého?

Muradov: „U Petra bych řekl jednu věc. Nikdy to nevzdá. I když mu bude nejhůř a natrefujete ho. Takhle to má málokdo. Občas někoho trefíte, on si sedne a neukáže to, co umí a na čem pracoval. Myslím, že to mám stejný. Ale Petrovi to někdy ujede, dá ruce dolů a jede bomby, na tom by měl trochu zamakat. Pořád je to ale lepší, než kdyby se stáhnul, člověk má oheň a charakter, ale musí to používat ve chvíli, kdy je to potřeba.“

Kníže: „Nechci úplně mluvit o silných stránkách, z jednoho prostýho důvodu. Mach totiž ještě v UFC neukázal všechno, a proto bych to nerad zmiňoval. Každopádně kruh dovedností se musí zdokonalovat pořád, protože jednak vám v každém aspektu může ujet vlak, a když něco zanedbáte, vznikne disharmonie, které si ani nevšimnete. Zjistíte to potom až později, že určitá dovednost je pozadu, čili ji musíte zdokonalovat pořád. Myslím si, že zkušenej bojovník a sportovec ví o svých slabinách. Protože mentální stránka a pohled dovnitř je stejně důležitý jako trénink. Měli byste vědět o svých nedostatcích a pracovat na nich.“

Petře, říká se o vás, že jste trochu výbušná povaha. Co je na tom pravdy?

Kníže: „Za posledních dvacet let jsem se uklidnil tak, že to je, jako bych stále meditoval. Dřív to bylo mnohem horší.“ (směje se)

Je to tak?

Muradov: „Nevím, neznám Petra dvacet let. Známe se deset a je pravda, že za tu dobu se trochu změnil.“

Co pro vás deset let v Česku znamená?

Muradov: „Jsem rád, že tu jsem. Byl to osud. Osud mi vybral Českou republiku a mám radost, že se to stalo a přišel jsem k Monsterovi.“

Jak vnímáte Machových deset let pod vaším vedením?

Kníže: „Prošel dlouhou cestu osobního vývoje. Z obyčejného kluka se vypracoval v to, čím je teď, už to není obyčejný kluk. Akorát ho musíme pořád držet při zemi.“ (usmívá se)

Muradov: „Ne, já jsem pořád při zemi.“