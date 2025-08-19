Salah píše historii. Kanonýr Liverpoolu jako první třikrát vyhrál hráčskou anketu

Předplatné

Kanonýr Liverpoolu Mohamed Salah byl jako první v historii zvolen potřetí hráčem roku v anketě Asociace profesionálních fotbalistů (PFA). Ocenění od samotných hráčů získal Egypťan už v letech 2018 a 2022.

Třiatřicetiletý Salah dovedl v minulé sezoně Liverpool k 20. anglickému titulu 29 brankami a 18 přihrávkami. Hráčem sezony ho v minulých měsících vyhlásily novinářská Football Writers' Association i vedení Premer League.

