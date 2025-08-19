Vítězný nástup Alonsa. Real pod novým koučem udolal Pamplonu 1:0, díky Mbappého penaltě
Fotbalisté Realu Madrid zahájili nový ročník španělské ligy domácí výhrou 1:0 nad Pamplonou. V 51. minutě rozhodl z penalty Kylian Mbappé. „Bílý balet" tak zvládl první ligový zápas pod vedením nového kouče Xabiho Alonsa.
Real si vytvořil velkou převahu a trpělivě dobýval obranu Pamplony, soupeře přestřílel 18:2. Prosadil se ale pouze z pokutového kopu po faulu Cruze na Mbappého. Nejlepší střelec minulé sezony španělské ligy si sám vzal míč a poslal brankáře Herreru na druhou stranu. V nastavení byl vyloučen hostující Bretones, na výsledku se však nic nezměnilo.
Madridský velkoklub v úterý odehrál první soutěžní utkání od 9. července a debaklu 0:4 s Paris St. Germain v semifinále mistrovství světa klubů. S Pamplonou neprohrál 24. zápas v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Villarreal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Getafe
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|5
Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|6
Espanyol
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
D. Alavés
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Elche
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|9
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|9
Real Sociedad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|9
Valencia
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Levante
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|16
CA Osasuna
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Girona
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Oviedo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|18
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|20
Mallorca
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup