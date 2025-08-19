Předplatné

Vítězný nástup Alonsa. Real pod novým koučem udolal Pamplonu 1:0, díky Mbappého penaltě

Kylian Mbappé rozhoduje o úvodním vítězství Realu Madrid v sezoně
Kylian Mbappé rozhoduje o úvodním vítězství Realu Madrid v sezoněZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Trenér Realu Madrid Xabi Alonso domlouvá svému svěřenci
Fotbalisté Realu Madrid se při vstupu do nové sezony nadřeli proti Pamploně
Kylian Mbappé po proměněné penaltě
Xabi Alonso při své premiéře na střídačce Realu Madrid v La Lize
Střelec Realu Kylian Mbappé oslavuje proměněnou penaltu
Fotbalisté Pamplony trápí Real Madrid v úvodním utkání sezony
Fotbalisté Realu Madrid oslavují s fanoušky výhru na úvod sezony
La Liga
Fotbalisté Realu Madrid zahájili nový ročník španělské ligy domácí výhrou 1:0 nad Pamplonou. V 51. minutě rozhodl z penalty Kylian Mbappé. „Bílý balet" tak zvládl první ligový zápas pod vedením nového kouče Xabiho Alonsa.

Real si vytvořil velkou převahu a trpělivě dobýval obranu Pamplony, soupeře přestřílel 18:2. Prosadil se ale pouze z pokutového kopu po faulu Cruze na Mbappého. Nejlepší střelec minulé sezony španělské ligy si sám vzal míč a poslal brankáře Herreru na druhou stranu. V nastavení byl vyloučen hostující Bretones, na výsledku se však nic nezměnilo.

Madridský velkoklub v úterý odehrál první soutěžní utkání od 9. července a debaklu 0:4 s Paris St. Germain v semifinále mistrovství světa klubů. S Pamplonou neprohrál 24. zápas v řadě.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona11003:03
2Vallecano11003:13
3Villarreal11002:03
3Getafe11002:03
5Bilbao11003:23
6Espanyol11002:13
6D. Alavés11002:13
8Real11001:03
9Elche 10101:11
9Real Betis10101:11
9Real Sociedad10101:11
9Valencia10101:11
13Sevilla10012:30
14Levante10011:20
14Atlético10011:20
16CA Osasuna10010:10
17Girona10011:30
18Oviedo10010:20
18Celta Vigo10010:20
20Mallorca10010:30
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

