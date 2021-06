Bývala vládkyní tenisového žebříčku. Má fanouškovskou základnu po celém světě. Ale to není nic, proti tomu, čeho se dočkala nyní. Tenistka Caroline Wozniacká (30) se stala maminkou a tomu se žádný sportovní titul nevyrovná. Podobné pocity prožívá i její manžel, basketbalista David Lee (38).

Spolu tvoří veleúspěšný sportovní pár, i když už oba svou kariéru uzavřeli. »Caro« kvůli zákeřné nemoci a její milý kvůli postupujícímu věku. Oba se předtím dočkali velkých triumfů a patřili ke špičce ve svém oboru. Teď už ale mají úplně jiné starosti. Místo po tenisovém kurtu bude nyní Caroline kmitat okolo milované dcerunky. A táta David už místo basketbalových košů může trefovat ten odpadkový, až bude malou přebalovat.

Zázraku zrození se dočkali v pátek 11. června a do světa to vytroubili až po třech dnech. Okamžitě je však zavalila vlna gratulací a přání. „Vynikající zpráva. Gratulace vám oběma,“ přiletělo jedno z prvních blahopřání od účtu tenisové ATP Tour. „Gratuluji. Jsem za vás moc šťastná,“ přidala se lyžařská superstar Lindsey Vonnová. A se svou troškou do mlýna přispěchala i české hvězda posledních dní Barbora Krejčíková. „Gratuluji, Caro! Úžasná holčička,“ našla si čas na přání i v hektice, která ji po triumfech na Roland Garros potkala.