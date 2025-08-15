Kometa „zabila“ náskok. Některé věci do hokeje nepatří, zlobil se kouč. Flek v horečkách
Mistrovská Kometa ztratila v přípravě ve třetí třetině „nemistrovsky“ vedení 5:2 nad Zlínem, účastníkem Maxa ligy, a nakonec moravské derby projela 5:6 v prodloužení. Trenér Kamil Pokorný každou porážku těžce nese, z této však nebude dělat tragédii. Zápas na měkkém ledě mu přinesl cenné poznatky. „Máme dost materiálu pro poradu a video,“ zmínil kouč extraligového šampiona, jenž nemohl nasadit nemocného kapitána Jakuba Fleka. Jiné opory dostaly volno.
Co je s reprezentantem Jakubem Flekem?
„Měl normálně nastoupit, ale přes noc dostal teplotu. Má nějakou virózu. Některé kluky jsme poslali do Maxa ligy, aby bojovali o místo v Přerově, v Třebíči. Ve Zlíně hráli další čtyři mladí, dva v obraně a dva v útoku. Chludil dal dva góly. To jsou všechno věci, které nám ukazují určitou výkonnost a směr, jak se s tím dokážou vypořádat.“
Padlo jedenáct gólů, další v doplňkových nájezdech. Líbilo se vám to?
„Byl to takový bezstarostný hokej, krásný pro diváky. Hodně gólů a šancí na obou stranách. My jsme měli klidné vedení, ale ve třetí třetině jsme zkoušeli věci, které asi vůbec do hokeje nepatří. Soupeř nás zaslouženě potrestal a jdeme dál. Nebudeme z toho dělat drama, ale věřím, že hráči vidí, že když budou dělat něco, co v hokeji nefunguje, potrestá je kdokoliv.“
Po operaci ramena je mimo hru elitní bek Jan Ščotka. Stihne začátek extraligy?
„Věřím, že stihne. Je to na dobré cestě. Nevím, jestli stihne Ligu mistrů, ale extraligu snad ano. Trénuje, některé souboje samozřejmě ještě vynechává. Je to na doktorech.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Po dlouhé pauze se vrací do zápasového rytmu jiný obránce Tomáš Bartejs. Jak vypadá?
„Ve Zlíně byl vyhlášený naším nejlepším hráčem. Za mě je to spravedlivé ocenění. Každý zápas mu vylepšuje vnímání na ledě a jeho hru, která je hodně dobrá, pokud je v top formě. Potřebuje se do ní dostat.“
Jak vážně berete Ligu mistrů?
„Nebudu říkat, že je to pro nás vrchol hory. Ale setkáme se s kvalitními evropskými týmy, což může kluky obohatit. Sestavu protočíme. Z tripu se vracíme dva dny před startem ligy, to není úplně jednoduché. Ale každý zápas chceme vyhrát, a tohle budu vštěpovat i hráčům.“
Dominantně vypadá zadák Filip Král, velká posila ze zámoří. Čekáte od něj v sezoně velké věci?
„Je to hráč, kterého známe. Viděli jste ho v přesilovce… Tohle jsou věci, které od něj očekáváme. Na druhou stranu musíme pracovat i na jeho defenzivě v obranném pásmu, aby byl komplexnější. Určitě je to hráč, který by měl být v naší extralize vidět.“
V kádru máte opět útočníka Radima Ferdu, který úspěšně zaskakoval v závěru předchozího ročníku. Chtěl jste ho mít v mužstvu i nadále?
„Prokázal výborný charakter a to, že je platný svou hrou v určité roli. Do kádru patří, bojuje o svou pozici. Pokud si ji vybojuje, bude hrát.“