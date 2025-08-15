Předplatné

ZNÁMKY Sparty: slabý Ryneš i nevydařená premiéra. Rrahmani si říká o základ

Jak si vedli fotbalisté Sparty v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Ararat-Armenia?
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Hlavní rozhodčí přezkoumává faul na obránce Sparty Angela Preciada
Ermal Krasniqi jistil výhru Sparty v Jerevanu
Na snímku Pavel Kadeřábek při zápase v Jerevanu
Na snímku Albion Rrahmani lituje zahozené šance
Peter Vindahl v Jerevanu inkasoval z penalty
Kevin-Prince Milla v souboji o míč proti soupeři z Araratu Jerevan
Splněná povinnost. I tak se dá nazvat výhru Sparty v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia. Triumf 2:1 gólově zařídili Kosované Albion Rrahmani a Ermal Krasniqi. Výborný výkon i přes inkasovaný gól z pokutového kopu vytáhl brankář Peter Vindahl. Komu se ale naopak tolik nedařilo? Jak výkon sparťanských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.

