ZNÁMKY Sparty: slabý Ryneš i nevydařená premiéra. Rrahmani si říká o základ
Splněná povinnost. I tak se dá nazvat výhru Sparty v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia. Triumf 2:1 gólově zařídili Kosované Albion Rrahmani a Ermal Krasniqi. Výborný výkon i přes inkasovaný gól z pokutového kopu vytáhl brankář Peter Vindahl. Komu se ale naopak tolik nedařilo? Jak výkon sparťanských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport?