Stala se z toho událost srovnatelná s koncertem Queenů na stejném místě před 35 lety. Tisíce Čechů lační po cestě do Budapešti za zábavou, která jim je odepřena. Jenže i tentokrát poptávka po lístcích daleko přesahuje nabídku. O osmifinále fotbalového mistrovství Evropy Česka s Nizozemskem je enormní zájem.

Místo Népstadionu, kde tehdy žaslo při show Freddieho Mercuryho 80 tisíc diváků, dnes na stejném místě stojí Puskás Aréna. Tu v neděli může zaplnit 60 tisíc fanoušků a ti čeští konečně cítí šanci vidět Schicka a spol. naživo. V Glasgow i v Londýně jim to výrazně znemožňovala karanténa a dramaticky snížená kapacita stadionů. V nedalekém Maďarsku jako by žádný covid už neexistoval.

A tak se vrátil tradiční kolorit šampionátu: Jak schrastit lístky? Podle protokolu UEFA je pro české příznivce vyhrazeno v Budapešti minimálně 5 % sedaček – tedy 3000 míst. Část z nich byla distribuována členům fanklubu reprezentace. „Zájem byl ale tak velký, že fanklub musel s předstihem zastavit systém žádostí,“ uvedli zástupci FAČR.

Dostat by se mělo ale i na ty, kteří ve fanklubu nejsou. Vstupenkový portál UEFA sice včera hlásil, že lístky na osmifinále s Nizozemci už nejsou, ale do systému by měly být přidány ještě další lupeny. „Zápas zatím vyprodaný není. Aktuálně probíhá prodej pro fanoušky přes kódy od fanklubu a UEFA bude postupně uvolňovat vstupenky do takzvaného general sales (obecného prodeje),“ vysvětloval mluvčí nároďáku Petr Šedivý.

Kdy vstupenky skočí do prodeje a kolik jich skončí u českých majitelů, neví ani na FAČR. „Čísla zná jen UEFA, my do nich přístup nemáme,“ říká Šedivý. Jisté je, že se po nich slehne zem. Přesto zůstanou ještě dvě možnosti, jak se na stadion dostat. Tou první je zakoupit si u některé společnosti celý zájezd. Jedna z cestovek ho nabízí za 14 990 korun – a to letecky včetně vstupenky 3. kategorie (za lepší místa lze připlatit). Poslední variantou je černý trh. Tam jsou ale ceny trojnásobné a kupující nemá nikdy jistotu, že nenaletí podvodníkům.