Fousek kandiduje na předsedu FAČR. Nemám žádné postranní zájmy, říká

• narozen 19. listopadu 1962 • poradce a konzultant • absolvent VŠE Praha • pracoval pro FAČR (a ČMFS) v různých funkcích od 1993: 7 let Generální sekretář (2001-2007), 6 let Poradce předsedy (2011-2017), Předseda Organizačního výboru ME do 21 let v ČR 2015 • 2x kandidatura na předsedu FAČR (2017) • v orgánech UEFA a FIFA od 1994 • delegát UEFA a FIFA • místopředseda Komise futsalu UEFA • člen panelu Administrativních expertů UEFA • inspektor stadionů UEFA • instruktor FIFA pro management a administrativu • mise v 19 zemích Asie, Afriky a Evropy (2004-2020) • expert FIFA a UEFA pro Řecký fotbalový svaz (2018-20) • znalost angličtiny, ruštiny, španělštiny, němčiny