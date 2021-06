NEJ bitvy s Nizozemskem: schované semifinále, Collina v akci i obrat snů

Takový schovaný zápas na slavném EURO, z něhož si snad všichni pamatují především to, že se hrálo v Bělehradě, a že ve finále porazili Čechoslováci Němce vršovickým dloubákem Antonína Panenky. Už semifinále ale bylo obrovskou výzvou, mužstvo šlo na poslední vicemistry světa, kteří to navíc na šampionátu v roce 1978 zopakovali. Johana Cruijffa a spol. vyřídil Zdeněk Nehoda a František Veselý v prodloužení.

Česko–Nizozemsko 3:2

EURO 2004, základní skupina

Branky: 23. Koller, 71. Baroš, 88. Šmicer – 4. Bouma, 19. Van Nistelrooy

Jestli tenhle zápas ještě někdo neviděl a nic o něm neslyšel, patrně žije v přísné izolaci bez přístupu k informacím. Mnoho zahraničních hráčů toto utkání označilo za jedno z nejlepších v dějinách fotbalu. Obrat z 0:2 na 3:2, parádní víko Milana Baroše a perla na závěr – přihrávka Karla Poborského před padajícím Ewinem van der Sarem Vladimíru Šmicrovi, který uzavřel do odkryté brány skóre a postupovalo ze skupiny, a až do semifinále. Znovu, jestli jste to neviděli, pusťte si to.