Anketa Blesku: Postoupí Češi mezi nejlepších osm týmů Evropy?

Poručit větru, aby neroztáčel ty jejich ofenzivní mlýny? Přírodě už zkoušeli rozkazovat čeští komunisté, neklaplo to, takže nároďák bude muset na Nizozemce vytáhnout něco jiného. S cílem se přes ně prodrat do čtvrtfinále Eura, byť jsou Češi na žebříčku FIFA čtyřiadvacet míst za »Oranjes« (40. a 16. příčka). Tuzemské legendy svým následovníkům v anketě Blesku věří v poměru 4:1. Pesimistou je pouze věhlasný čarostřelec Sparty Horst Siegl.

„Je to těžký soupeř a favorit s obrovskou silou dopředu. Standardní výkon na ně stačit nebude, kluci musí předvést něco navíc, což zatím nepředvedli. Pokud to tak bude, můžeme postoupit.“

„Už nebylo moc na výběr. Jasně, Holandsko hrálo ve skupině hodně dobře, je tam kvalita, ale my jsme ty první dva zápasy ve skupině také zvládli. I když trochu se štěstím. Neměl bych obavy. Přejdeme přes ně.“

Horst Siegl (52) - autor 176 ligových branek

NE

„Oni umí dopředu, ale nám obrana funguje. Dopředu to bude to chtít víc odvahy než s Anglií a možná i změnu sestavy. Šanci by měl dostat Hložek. Budu fandit, ale Holanďané mají kvalitnější mužstvo. Nepostoupíme.“