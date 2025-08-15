Předplatné

SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistra, velká pocta Jotovi

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistrovi výhru na úvod sezony
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Fotbalisté Liverpoolu vstupují do nové sezony Premier League s černou páskou na uctění památky Dioga Joty
Fanoušci Liverpoolu během úvodního utkání nové sezony Premier League
Fanoušci Liverpoolu na zesnulého Dioga Jotu nezapomenou
Coady Gakpo zvýšil na 2:0
17
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Liverpoolu do nové sezony Premier League vstoupili výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Triumf obhájce titulu se ale v úvodním duelu ročníku nerodil snadno. Posila z Frankfurtu Hugo Ekitiké sice otevřel skóre a druhý gól připravil Coadymu Gakpovi, pak si ale vzal slovo hostující Antoine Semenyo, který dvěma brankami srovnal. Domácí tlačili a podařilo se jim zvrátit utkání na svou stranu, když si odražený míč našel střídající Federico Chiesa. Na něj ještě v nastavení navázal nejlepší střelec minulé sezony Mohamed Salah.

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly „DJ20“ a „AS30“ a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.

Prvním střelcem nové sezony se stal ve 37. minutě Hugo Ekitiké, a když krátce po přestávce zvýšil právě po Francouzově přihrávce na 2:0 střelou k tyči Cody Gakpo, zdálo se, že Liverpool kráčí jasně za výhrou. Bournemouth ale během dvanácti minut díky dvěma rychlým brejkům srovnal: nejprve Semenyo skóroval zblízka po přihrávce Davida Brookse a poté ghanský útočník zakončil po dlouhém sprintu téměř od vlastního pokutového území.

Liverpool nakonec spasil krátce po příchodu na hřiště Ital Chiesa, k němuž se dostal špatně odvrácený míč hostujícími obránci a mistr Evropy z roku 2021 po nevydařené úvodní sezoně na Anfieldu vstřelil svůj první ligový gól za „Reds“. Výhru domácího favorita v nastaveném čase pečetil kanonýr Muhammad Salah.

Zápas byl ve 28. minutě přerušen poté, co si Semenyo stěžoval na to, že ho rasisticky urážel jeden z diváků. Hostující útočník mluvil s rozhodčím Anthonym Taylorem, jenž následně informoval o incidentu oba trenéry a kapitány. Hra se znovu rozběhla zhruba po dvou minutách.

KonecLIVE
42

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool11004:23
2West Ham00000:00
2Nottingham Forest00000:00
2Crystal Palace00000:00
2Chelsea00000:00
2Manchester City00000:00
2Wolves00000:00
2Burnley00000:00
2Tottenham00000:00
2Sunderland00000:00
2Fulham00000:00
2Brighton00000:00
2Newcastle00000:00
2Aston Villa00000:00
2Brentford00000:00
2Manchester Utd.00000:00
2Everton00000:00
2Leeds00000:00
2Arsenal00000:00
20Bournemouth10012:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů