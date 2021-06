Sám bouchá hlavou o zeď kvůli tomu, jak mohl dostat tak hloupý gól, ale říkejte to posměváčkům na sociálních sítích. Pro ně je slovenský »smečař« z branky Martin Dúbravka (32) packal, co na Euru kuriózním vlastním gólem poslal svůj tým v souboji proti Španělsku do záhuby.

Gólman se stal okamžitě terčem nejrůznějších vtípků a koláží. Na internetu se to jimi jen hemžilo. Dúbravka jako Cliffhanger, Dúbravka jako volejbalista, Dúbravka jako skokan do vody, Dúbravka jako náušnice extravagantní zpěvačky Lady Gaga … Jeden fór za druhým. Až si to rodák ze Žiliny hájící barvy anglického Newcastlu nezasloužil.

„První gól byl podle mě klíčový. Těžko se s tím smiřuji. Takové momenty se jednoduše stávají,“ pokrčil rameny na webu NUFC.co.uk. „Na takové úrovni by se to stávat nemělo. Teď je to jen na mně, jak se s tím vyrovnám,“ podotkla zdrcená hvězda. „Mrzí mě to kvůli spoluhráčům a našim fanouškům,“ dodal Dúbravka.

Prohlédněte si ty nejlepší koláže v naší galerii!