Mladší Švábíková navazuje na hvězdnou Amálii. Rychlá jako srna, sní o stupních se sestrou
Z Amálie Švábíkové už je hvězda české atletiky, na mistrovství Evropy do 20 let v Tampere si první velký úspěch kariéry vychutnala její mladší sestra Apolena. Bronzovou medailí rozšířila mladá tyčkařka sbírku v rodinné garáži. „Ségra je moje kamarádka a já bych jí řekla úplně všechno,“ usmívá se nová medailistka. A sní, že se brzy poprvé potkají na stupních vítězů.
Vitrína v garáži je už poměrně zaplněná. Amálie Švábíková do ní sází medaile už celé desetiletí od chvíle, kdy se poprvé blýskla jako patnáctiletý talent.
„Táta tam má místečko, každý den se na to kouká. Tam už to má zaplněné. A myslím si, že touto medailí začíná i moje vitrína v garáži. Doufám, že se bude plnit a že třeba bude jednou tak velká, jako je ta ségry,“ říká Apolena Švábíková.
Dvě sestry se zvukomalebnými českými jmény jak z nějaké pohádky patří do nadějného mladého hnutí české atletky. Pětadvacetiletá Amálie je na forhontě. Pár let jí trvalo, než v seniorské kategorii naplno navázala na fenomenální úspěchy z mládeže. Teď už tatínkovi do sbírky přispěla dospělou medailí z halového ME v Istanbulu a vloni skončila těsně pod stupni na ME v Římě i na olympiádě v Paříži, kde výkonem 480 centimetrů po jedenácti letech překonala národní rekord své současné trenérky Jiřiny Kudličkové.
Amálie Švábíková
Narozena: 22. listopadu 1999 (25 let)
Jednu ze svých značkových medailí získala Amálie v roce 2018 na juniorském mistrovství světa v Tampere. A ve stejném městě se minulý víkend dočkala její devatenáctiletá sestra Apolena.
„Samozřejmě jsem to měla v hlavě. Jela jsem tam z desátého místa, ale říkala jsem si, že třeba to bude to opravdu osud. Třeba Tampere chce, aby to tam naše jméno dokázalo znovu. Věřila jsem tomu a dopadlo to,“ radovala se Apolena.
Chvilku po bronzovém závodě dostala sestru na ucho jako jednu z prvních gratulantek.
„Byla úplně ubrečená, šťastná,“ líčila Apolena s úsměvem. „Můj vztah se ségrou pro mě znamená opravdu hodně. Já jsem strašně ráda, že můžu mít někoho, jako je ona, protože je moje nejlepší kamarádka a já bych jí řekla úplně všechno. Podpora je cítit i v sektoru, je to fakt důležité.“
Sestry měly k atletice podobnou cestu. Dostaly gymnastickou průpravu a zkoušely i snowboardcross, při němž se Amálie potkala i s hvězdnou Evou Adamczykovou.
„Mají společné fyzické parametry, gymnastický základ,“ vysvětluje Štěpán Janáček, šéftrenér Dukly, který v minulosti trénoval Amálii. „Apolenka dělala hodně dlouhou dobu trampolíny, takže je tam určitě orientace v prostoru a cit pro pohyb. Pohybová docilita (schopnost se učit pohyb – pozn. red.) je výjimečná. Když se k tomu přidá rychlost a hlava, tak je to dobré.“
Apolena Švábíková
Narozena: 14. května 2006 (19 let)
Oběma zmíněnými vlastnostmi Apolena disponuje. Hlavu velké závodnice použila na ME do 20 let v Tampere v kritickém okamžiku svého finálového závodu. Neskočila první pokus na 430 centimetrech a hrozilo jí, že zůstane bez medaile. Nechala si tak další šance na výšku 435 centimetrů, devět dílků nad svůj osobní rekord. Nezaváhala a vybojovala bronz.
„V Tampere prokázala, že v rodině mají silnou hlavu, a že když je potřeba, tak zaberou a předvedou zlepšení v pravé chvíli,“ usmívá se Janáček. „To je to, co dělá závodníka závodníkem, může se o to opírat. Pro ni je to velké plus a velmi cenná zkušenost, když na velké akci dokáže člověk předvést nejlepší výkon a ještě se zlepšením. Je to pro ni injekce a akcelerace do další práce.“
Významný výkonnostní posun souvisí s dřinou zaměřenou na rychlostní trénink. Trenér Pavel Beran mladší svou závodnici během několika měsíců proměnil v jednu z nejrychlejších tyčkařek.
„Na rychlosti jsme pracovali. Mně vždycky říkali, že běhám jak postřelená srna, protože jsem se s tou tyčí vůbec neuměla spojit a běžet s vysokými koleny,“ směje se Apolena. „Poslední dobou jsme na tom s trenérem hodně zapracovali a vyšlo to. Teď mě všichni chválí za to, že jsem i jedna z nejrychlejších tyčkařek, jsem za to velmi vděčná.“
Sestry si můžou plnit společné sny. Tím velkým je vyhlídka, že se za tři roky sejdou na olympijských hrách v Los Angeles. Tím aktuálním je mistrovství republiky v Jablonci, kde mají za týden reálnou šanci sejít se na stupních vítězů, i když konkurence je za Amálií Švábíkovou docela tvrdá a obsahuje i čerstvou mistryni Evropy do 23 let Viktorii Ondrovou.
„Chtěla bych tam poprvé v životě stát na bedně se ségrou. Tak doufejme, že to vyjde,“ usmívá se Apolena.