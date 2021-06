Slzy, bezmoc, utrpení, naděje, radost, šílenství, euforie, extáze, postup. Jeden by nevěřil, co všechno se dá stihnout během obyčejného fotbalového mače. A dá. Živým důkazem je fanoušek Luca Loutenbach (28). Ten se nevědomky stal hlavní hvězdou strhujícího osmifinále Eura mezi Švýcarskem a Francií, po kterém slavili senzační postup vyslanci helvétského kříže.

Kamery z impulsivního chlapa ne a ne strhnout »oči«. Luca si v Bukurešti musel o roky zkrátit život, za ten blahodárný pocit to ale nakonec stálo. „Tolik emocí, že to jde jen těžko popsat. Pro náš národní tým to byl největší zápas všech dob,“ rozplýval se pak na twitteru.

Zápas odstartoval jako správný fanda v dresu, no později se dostal do takové ráže, že po gólu Gavranovice na 3:3 v devadesáté minutě muselo triko dolů. „Góóóóóóóóóóóól,“ řval radostí Loutenbach, který se přes noc stal symbolem švýcarské jízdy. „Ani nevím, co se teď se mnou děje,“ smál se do redakčního telefonu webu blick.ch pár hodin po utkání.

Teď je stejně slavný jako Shaquiri s Xhakou dohromady. „Psali mi snad všichni, koho znám,“ chechtal se chlapík, jehož fotku sdílel dokonce i starosta Londýna Sadiq Khan: „Muž zápasu,“ měl jasno.

Ale pozor. Loutenbach není žádná rychlokvaška, nýbrž fanoušek z nejvěrnějších. Nevynechá jediný duel a za milovaným týmem se vydal i na dva skupinové zápasy proti Walesu a Turecku v ázerbájdžánském Baku. „Jak je to jen trošku možné, tak za reprezentací jedu,“ řekl Luca.

Za oddanost zemi bank se dočkal odměny. „Milý Luco, kontaktuj nás a my ti splníme sen,“ napsaly mu švýcarské aerolinky. Fanoušek tak bude mít letenku na souboj proti Španělsku ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Petrohradě zadarmo. „Jste nejlepší. Děkuji mnohokrát,“ těšilo nejslavnějšího fanouška světa.