Děkujeme za Moravu! Kdo je překvapivý autor dojemného vzkazu?

Měli v kapse životní výhru, a přesto mysleli na lidi, kteří kvůli tornádu naopak prakticky o všechno přišli. A tak jim čeští hráči poslali vzkaz na prostěradle. Co měl nápis znamenat a jaká byla jeho cesta až do kabiny?

Když Hana Čelůstková (55) jede na fotbal fandit do hlediště, tak už to musí být opravdu důležité utkání. Jako to nedělní vítězné v Budapešti proti Nizozemcům (2:0). Maminka českého stopera Ondřeje Čelůstky (32) jinak zápasy sleduje spíše zpovzdálí a s obavami o zdraví svých kluků. Jak Ondry, tak jeho bratra Tomáše (29), který hraje ligu za Pardubice.

„Když už jsem slíbila, že pojedu s manželem, Tomášem a přáteli, nemohla jsem jet s prázdnou,“ vzpomíná paní Hana. A tak doma ve Skaličce, nevelké vesnici na Přerovsku, vzala prostěradlo a na něj fixou napsala už docela slavný nápis: „Kluci jsme tady, děkujeme za Moravu.“

Obsah sdělení si možná žádá malé vysvětlení. „Šlo o to, že se Ondra a jeho spoluhráči prakticky okamžitě po řádění tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku rozhodli přispět finančně na obnovu postižených oblastí jihu Moravy. Když mi to syn zavolal, mohla jsem se dát ještě v sobotu do práce,“ vypráví paní Čelůstková a pokračuje tím, co se dělo po vítězném zápase.

„Ondra přiběhl, dostal pusu a naše »fandidlo«, které jsme měli střídavě s manželem a kamarády na stadionu pořád v akci, odnesl až do kabiny. Sám paradoxně na fotce není, musel na dopingovou kontrolu,“ popisuje hrdá maminka a autorka děkovací plachty.