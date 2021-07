Výsledky EURO 2021: Italové ve finále předčili domácí Anglii

Program UEFA EURO 2020 zahájili Češi ve skotském Glasgow, kde odehráli duel se Skotskem (2:0) i Chorvatskem (1:1). V Londýně nastoupili do závěrečného duelu skupiny D s Anglií, s níž prohráli 0:1.

Program play off EURO 2021

Program osmifinále

Program čtvrtfinále

Program semifinále

Finále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Místo Ne 11.7. 21:00 Itálie - Anglie 2:1 pk Londýn

Výsledky české reprezentace na EURO 2021

14. června, Skotsko - Česko 0:2

Češi úvodním vítězství rázně vykročili k postupu ze skupiny D. Dvěma góly se pod triumf výrazně podepsal Patrik Schick, který zaujal celý svět úžasnou trefou ze 45 metrů.

18. června, Chorvatsko - Česko 1:1

I ve druhém duelu na EURO se trefil Patrik Schick, který proměnil penaltu a díky třetímu gólu se dostal do čela tabulky střelců turnaje. Remízu zařídil Ivan Perišič.

22. června, Česko - Anglie 0:1

V závěrečném zápase skupiny D vyšel český tým poprvé bez vstřelené branky. O jediný gól v utkání s Anglií se postaral útočník Raheem Sterling, čímž zajistil svému týmu první místo ve skupině. Češi postupují do osmifinále z třetího místa.

27. června, Nizozemsko - Česko 0:2

Čeští fotbalisté překvapivě porazili v osmifinále mistrovství Evropy Nizozemsko 2:0 a postoupili do čtvrtfinále. Reprezentanti na zaplněném stadionu v Budapešti využili přesilovku po vyloučení Matthijse de Ligta z 55. minuty. Skóre v 68. minutě otevřel hlavou Tomáš Holeš a po jeho akci poté přidal pojistku v 80. minutě Patrik Schick, který se trefil už počtvrté na turnaji.

Koho vyzvou ve čtvrtfinále EURO 2021?

3. července, Česko - Dánsko 1:2

Česká cesta mistrovstvím Evropy skončila ve čtvrtfinále. Národní tým v Baku podlehl Dánsku 1:2. Soupeř dal oba góly v prvním poločase, trefili se Thomas Delaney a Kasper Dolberg. Po změně stran svým pátým gólem na turnaji rychle snížil Patrik Schick, vyrovnat už ale Češi nedokázali. Dánsko bude o postup do finále ve Wembley s domácí Anglií.

Výsledky základních skupin EURO 2021

Základní skupiny EURO 2021

Los skupinové fáze proběhl 30. listopadu 2019 v Bukurešti a přisoudil české reprezentaci Anglii a Chorvatsko. Později si účast skupině D zajistilo ve finále baráže Ligy národů Skotsko. Kromě něj si účast na mistrovství Evropy zajistilo i Slovensko, Maďarsko a poprvé v historii i Severní Makedonie.

Skupina A Itálie Švýcarsko Turecko Wales Skupina B Belgie Dánsko Finsko Rusko Skupina C Nizozemsko Rakousko Sev. Makedonie Ukrajina Skupina D Anglie ČESKO Chorvatsko Skotsko Skupina E Polsko Slovensko Španělsko Švédsko Skupina F Francie Německo Maďarsko Portugalsko

Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy. Šanci na osmifinále mají i týmy na 3. místě. Postoupí do něj čtyři nejlepší s největším bodovým ziskem. V případě stejného počtu bodů rozhoduje skóre, počet vstřelených gólů či vyšší počet vítězství.

Soupiska české reprezentace na EURO 2021

Nominaci na EURO 2021 oznámil hlavní trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý v úterý 25. května. Trenéři mohou na ME ve fotbale nominovat až 26 hráčů.

Brankáři Aleš Mandous 29 1 zápas/0 nul Olomouc Tomáš Vaclík 32 36/12 Sevilla FC Tomáš Koubek 28 11/4 FC Augsburg Obránci Tomáš Kalas 28 22 zápasů/2 góly Bristol City Ondřej Čelůstka 31 24/2 Sparta Praha Jakub Brabec 28 20/1 Viktoria Plzeň David Zima 20 1/0 Slavia Praha Vladimír Coufal 28 14/1 West Ham United Pavel Kadeřábek 29 47/3 Hoffenheim Jan Bořil 30 21/0 Slavia Praha Aleš Matějů 24 4/0 Brescia Calcio Záložníci Vladimír Darida 30 70/8 Hertha Berlín Tomáš Souček 26 33/7 West Ham United Alex Král 23 16/2 Spartak Moskva Jakub Jankto 25 33/4 Sampdoria Janov Tomáš Holeš 28 7/1 Slavia Praha Antonín Barák 26 17/6 Hellas Verona Lukáš Masopust 28 20/1 Slavia Praha Petr Ševčík 27 6/0 Slavia Praha Jakub Pešek 27 1/1 Liberec Adam Hložek 18 2/0 Sparta Praha Michal Sadílek 21 0/0 Liberec Útočníci Patrik Schick 25 24/10 Bayer Leverkusen Michael Krmenčík 28 28/9 PAOK Soluň Matěj Vydra 29 35/6 Burnley Tomáš Pekhart 32 21/2 Legia Varšava

Přátelská utkání české reprezentace před EURO 2020

Přípravný kemp před EURO 2020 absolvuje reprezentace v Jižním Tyrolsku, konkrétně v roblasti Gitschberg Jochtal. Do Rakouska odcestuje 31. května a v rámci přípravy na ní čeká přípravné utkání v Bologny s domácími Italy. Po návratu do Prahy si Češi zahrají generálku proti Albánii.

pátek 4. června od 20:45, Itálie - Česko 4:0 (Bologna)

úterý 8. června od 20:15, Česko - Albánie 3:1 (Praha)

Kde se hraje EURO 2021?

Původně EURO 2020 mělo být oslavou 60. výročí šampionátu na evropském kontinentu, i proto UEFA rozhodla, že se mistrovství Evropy ve fotbale uskuteční ve dvanácti různých zemích, kvůli covidu ale pořadatelství přišel Dublin a Bilbao, takže se EURO 2021 nakonec uskutečný v jedenácti městech.

Pořadatelská města EURO 2021

Město Země Stadion (kapacita pro EURO) Fáze turnaje Amsterdam Nizozemsko Johan Cruijff ArenA (min. 25 % kapacity) základní skupiny

osmifinále Baku Ázerbajdžán Olympijský stadion (50 % kapacity bez cizinců) základní skupiny

čtvrtfinále Bukurešť Rumunsko Národní stadion (min. 25 % kapacity) základní skupiny

osmifinále Budapešť Maďarsko Puskás Arena (100 % kapacity) základní skupiny

osmifinále Kodaň Dánsko Parken Stadium (25 - 33 % kapacity) základní skupiny

osmifinále Glasgow Skotsko Hampden Park (25 % kapacity) základní skupiny

osmifinále Londýn Anglie Wembley Stadium (min. 25 % kapacity) základní skupiny

osmifinále

semifinále

finále Mnichov Německo Allianz Arena (min. 22 % kapacity) základní skupiny

čtvrtfinále Petrohrad Rusko Krestovský stadion (min. 50 % kapacity) základní skupiny

čtvrtfinále Řím Itálie Stadio Olimpico (min. 25 % kapacity) základní skupiny

čtvrtfinále Sevilla Španělsko Estadio La Caruja (30 % kapacity) základní skupiny

osmifinále

Kde sledovat EURO v TV?

Většinu zápasů z EURO 2021 nabídne v přímém přenosu na svých obrazovkách stanice ČT Sport. Během vybraných zápasů můžete sledovat i speciální studio EURO za účasti fotbalových expertů a redaktorů deníku Sport přímo na iSport.cz!

Vstupenky na EURO 2021

Předprodej vstupenek na mistrovství Evropy ve fotbale byl zahájen ještě před začátkem koronavirové pandemii, z toho důvodu aktuálně je majitelů vstupenek více než aktuální zredukovaná kapacita na některých stadionech.

UEFA losem určí, kteří z přebytečných majitelů o své vstupenky přijdou a budou jim vráceny peníze. Situace kolem vstupenek i aktuálních opatření se velmi často mění, proto doporučujeme sledovat stránky UEFA.

Nicméně už nyní je jisté, že zápasy EURO 2021 se budou hrát před diváky, v některých případech (Maďarsko) se dokonce očekává naplnění 100% kapacity stadionu.

Maskot EURO 2021

Maskot Skillzy byl představen v březnu 2019 před kvalifikačním zápasem mezi Nizozemskem a Německem v Amsterdamu. Skillzy je lidská postavička s culíkem inspirována fotbalovou freestyle scénou a pouliční fotbalem.

Oficiální míč EURO 2021

Uniforia. Unity. Euforia. Jednotu a euforii přináší fotbal, přesně tyto emoce vyjadřuje název oficiálního míče Uniforia pro EURO 2021. Míč byl představen v listopadu 2019 firmou Adidas, tradičním výrobcem oficiálních míčů pro turnaje UEFA.

Hymna EURO 2021

Na oficiálním songu pro mistrovství Evropy ve fotbale 2021 spolupracovali členové kapely U2 - Bono & The Edge a nizozemský DJ Martin Garrix. Song s názvem We Are The People byl představen necelý měsíc před zahájením šampionátu a odkazuje na jednotu společnosti a výzvy, kterým celý svět čelí.

Historie ME ve fotbale

Ročník Finále Střelci Osobnost turnaje 1960 (Francie) SSSR - Jugoslávie 2:1 v pr. Fontaine, Vincent (oba Fr.), Buberník (ČSSR) - 5 gólů včetně kvalifikace Lev Jašin (SSSR) 1964 (Španělsko) Španělsko - SSSR 2:1 Madsen (Dán.) - 11 gólů včetně kvalifikace Luis Suaréz (Šp.) 1968 (Itálie) Itálie - Jugoslávie 1:1 a 2:0 Luigi Riva (It.) - 7 gólů včetně kvalifikace Luigi Riva 1972 (Belgie) SRN - SSSR 3:0 Gerd Müller (Něm.) - 11 gólů včetně kvalifikace Franz Beckenbauer (Něm.) 1976 (Jugoslávie) ČSSR - SRN 2:2, 5:3 na penalty Givens (Ir.) - 8 gólů včetně kvalifikace Ivo Viktor (ČSSR) 1980 (Itálie) SRN - Belgie 2:1 K. Allofs (Něm.) - 3 góly Karl-Heinz Rummenigge (Něm.) 1984 (Francie) Francie - Španěsko 2:0 Michel Platini (Fr.) - 9 gólů Michel Platini 1988 (SRN) Nizozemsko - SSSR 2:0 Marco van Basten (Niz.) - 5 gólů Marco van Basten 1992 (Švédsko) Dánsko - Německo 2:0 Bergkamp (Niz.), Brolin (Švéd.), Larsen (Dán.), Riedle (Něm.) - 3 góly Thomas Hässler (Něm.) 1996 (Anglie) Německo - Česko 2:1 v pr. Alan Shearer (Ang.) - 5 gólů Matthias Sammer (Něm.) 2000 (Belgie a Nizozemsko) Francie - Itálie 2:1 v pr. Kluivert (Niz.), Miloševič (Jug.) - 5 gólů Zinedine Zidane (Fr.) 2004 (Portugalsko) Řecko - Portugalsko 1:0 Milan Baroš (ČR) - 5 gólů Theodors Zagorakis (Řec.) 2008 (Rakousko a Švýcarsko) Španělsko - Německo 1:0 David Villa (Šp.) - 4 góly Xavi (Šp.) 2012 (Polsko a Ukrajina) Španělsko - Itálie 4:0 Torres (Šp.), Ronaldo (Por.), Balotelli (It.), Dzagojev (Rus.), Gómez (Něm.), Mandžukič (Chor.) - 3 góly Andrés Iniesta (Šp.) 2016 (Francie) Portugalsko - Francie 1:0 Griezmann (Fr.) - 6 gólů Antoine Griezmann (Fr.)

