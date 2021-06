To byl odvaz! Neuvěřitelné se stalo skutkem a Anglie ve vyřazovací části velkého turnaje po pětapadesáti letech porazila arcirivala z Německa. Góly Sterlinga s Kanem dostali království do čtvrtfinále Eura a jindy seriózního prince Williama, který na tribuně pumpoval pěstmi vedle svého nadšeného synka George a jako vždy půvabné manželky Kate, do varu!

Princ William čekal na tak velkou výhru devětatřicet let, to jeho následovník a zřejmě budoucí král, se dočkal už v sedmi. Na tribuně se dmul pýchou už při hymně, kterou si mezi hrdými rodiči hlasitě zazpíval. Působil vážně, jak se na budoucího panovníka sluší a patři. Nakonec ale i on odhodil vážnou masku.

Anglie totiž porazila Německo 2:0, přestože první poločas byl z její strany nic moc. Však si také královská rodinka během přestávky o předvedené hře Albionu poklábosila s hvězdou hvězd Davidem Beckhamem, který do Wembley vyrazil s chotí Victorií a synem Romeem. Ten se v lóži náramně bavil po boku písničkáře Eda Sheerana.

Nejvíc očí ale směřovalo na půvabnou vévodkyni z Cambridge Kate. V červeném saku ze Zary jí to seklo náramně. Na reprezentační fotbal se podle britských médií vydala do Wembley vůbec poprvé. A senzační vítězství si náležitě užila.

Stejně jako všichni její krajané. Britská asociace piv a hospod odhadovala, že tamní fanoušci v průběhu utkání vylemtají pět milionů pint piva, což je v přepočtu 9,5 milionu litrů. A při čtvrtfinále se bude hodovat ještě víc!